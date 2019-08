El 73% de la plantilla professional de CaixaBank a l'Alt Empordà són dones

El sector bancari s'ha feminitzat a l'Alt Empordà. L'accés massiu de la dona a la Universitat i al mercat laboral durant les darreres dècades s'ha reflectit també en un sector, el bancari, tradicionalment ocupat per homes. Les xifres ho demostren: el 73% dels empleats de CaixaBank a la comarca són avui dones. A la demarcació de Girona el percentatge és del 65%.

En l'ambit directiu, també s'ha avançat en l'accés de les dones a posicions de lideratge. A l'Alt Empordà, una dona –Carme Anglada– comanda l'Àrea de Negoci de CaixaBank. El percentatge s'incrementa fins al 57% si ens referim a les direccions d'oficina i arriba al 73% en el cas de les sotsdireccions.

Les dones dirigeixen també i són majoria en algunes de les oficines emblemàtiques de CaixaBank a l'Alt Empordà. És el cas, per exemple, de la Store Roses en la que Sònia Peiris dirigeix un equip de 12 persones, 11 de les quals són dones. També de l'oficina Store Carrer Nou de Figueres, on Maria Teresa Planella comanda un equip de 14 empleats, entre els quals hi ha 11 dones. Altres oficines majoritàriament femenines són, per exemple, les de Llançà, on Susanna Saba és la directora d'un equip de 6 persones, 4 de les quals són dones. A Cadaqués, Maria Mercè Buscarons dirigeix un equip de 6 empleats. A Vilajuïga, Maria Cinta Combis comanda un equip de 3 empleats, tots dones. Altres oficines dirigides per dones són les de Vilabertran, carrer Avinyonet de Figueres o Portbou.

La directora d'Àrea de Negoci de CaixaBank a l'Alt Empordà, Carme Anglada, destaca que les líders femenines han començat a desenvolupar un model femení de lideratge que trenca els estereotips masculins. «El lideratge femení és horitzontal- apunta- potencia valors com la col·laboració, l'empatia, la sensibilitat i el consens. Es tracta d'un model més basat en la cooperació, que estimula la participació dels col·laboradors, que comparteix poder i informació i que contribueix, en definitiva, que hi hagi millors relacions interpersonals».

Segons Anglada, es tracta d'un lideratge més participatiu i afegeix que «les noves generacions que s'incorporen a les empreses valoren molt positivament aquest estil de liderar no jerarquitzat. Estic segura –afirma– que incidirà en la captació i retenció del talent».



El programa Wengage



CaixaBank, banc presidit per Jordi Gual i que té com a conseller delegat Gonzalo Gortázar, és una de les entitats pioneres en la gestió de la diversitat a Espanya, amb un equip especialitzat que coordina projectes transversals per a tota l'organització amb múltiples dimensions: diversitat cultural, diversitat de gènere, diversitat funcional i diversitat generacional.

Dins el seu Pla de Diversitat, CaixaBank ha posat en marxa el programa Wengage per potenciar el seu compromís amb la diversitat i la igualtat de gènere. La iniciativa té un doble vessant: intern, amb una sèrie d'accions adreçades a incrementar la visibilitat i la proporció de dones en posicions directives de l'entitat i impulsar el talent i el desenvolupament professional, i extern, amb activitats adreçades al públic general per conscienciar sobre la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat.

El programa Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, la formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.



Beneficis de la diversitat a les empreses



El percentatge de dones directives en les empreses espanyoles es manté en el 27% per segon any consecutiu i només ha millorat 5 punts des de l'any 2011 (Grant Thornton, 2018). Només dos de cada deu homes comparteixen al 50% les tasques de la llar (baròmetre del CIS, 2017). Les dones suposen el 55% dels estudiants universitaris, però només un 12% en les carreres de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Panorama de l'educació 2017, OCDE). Les dades són aclaparadores, per la qual cosa resulta fonamental que les institucions públiques i privades adoptin programes d'igualtat, conciliació i corresponsabilitat per reduir la distància entre dones i homes.

Segons un estudi de McKinsey de 2018, les empreses amb més dones directives tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis. I si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és major (33%). A més, l'estil de lideratge femení, amb un enfocament horitzontal i amb característiques com l'empatia, sensibilitat i cerca del consens, és molt recomanable a les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades d'avui. CaixaBank compta amb un 40,1% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.



«Cal empoderar la dona per reforçar el seu rol a l'empresa»



La directora d'Àrea de Negoci de CaixaBank a l'Alt Empordà, Carme Anglada, que ha participat en els programes de mentoring femení de l'entitat ajudant amb la seva experiència a créixer altres directives. Anglada destaca la importància de desenvolupar programes de formació específics per a dones per reforçar les seves habilitats directives. «Cal empoderar la dona –assegura– per reforçar el seu rol a l'empresa».

Carme Anglada apunta que no n'hi ha prou que les empreses tinguin plans d'igualtat. «Él que és important és el compromís i la intensitat de les mesures aplicades, que se'n faci un seguiment i que estiguin en revisió contínua». Anglada destaca la mesura adoptada per CaixaBank d'implantar les ternes amb visió de diversitat en els processos de promoció directiva amb l'objectiu d'aflorar el talent intern quan es proposen les candidatures a un càrrec. «Cal promoure que les dones es presentin a càrrecs directius» -afegeix.

En l'àmbit intern, CaixaBank té a tancament de març del 2019 un 40,1% de dones en posicions directives, una de les proporcions més altes del sector, i té un Pla d'Igualtat per contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Així mateix, l'entitat ha presentat el 2018 la seva Guia de comunicació igualitària: el repte de les relacions interpersonals, un document per trencar estereotips i promoure els comportaments igualitaris i no discriminatoris en l'àmbit professional.

En l'àmbit extern, CaixaBank promou premis i conferències per incrementar la visibilitat de les dones en múltiples àrees de responsabilitat. És el cas del Premi Dona Empresària, que reconeix la trajectòria de dones del món empresarial, o els premis WONNOW, que, en col·laboració amb Microsoft, premien les millors estudiants en matèries STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en les seves sigles en anglès). A més, el 2018 CaixaBank va impulsar setanta trobades a Espanya per conscienciar sobre el valor de la diversitat i onze jornades Diversity Talks a la xarxa internacional del banc.

El programa Wengage pertany al Pla de Diversitat de CaixaBank, que fomenta la diversitat en totes les seves dimensions i reflecteix el model de l'entitat de banca socialment responsable, compromesa amb l'entorn, amb vocació social i que contribueix al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat.

CaixaBank forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que distingeix aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat en l'àmbit laboral. L'entitat financera està adherida al Women's Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank compta amb la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable) de la Fundación Masfamilia i ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias).