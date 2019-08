Els tripulants de cabina de Ryanair convoquen vaga durant deu dies de setembre

Els sindicats USO i SITCPLA han fet públic a través de les xarxes socials que han engegat el procés perquè els tripulants de cabina de Ryanair facin fins a deu dies de vaga en protesta pel tancament de les bases canàries que la companyia aèria té a Tenerife i Las Palmas, i l'amenaça que pugui passar el mateix amb la de l'aeroport de Girona-Costa Brava. Segons els sindicats, s'han registrat ja els preavisos de vaga a Ryanair per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28 de setembre. I és que temen que les retallades i el tancament de bases anunciats per la direcció acabin amb acomiadaments que preveuen massius.

En un comunicat, el secretari d'organització d'USO-Ryanair, Jairo Gonzalo, ha explicat que els sindicats rebran la citació per a la mediació en els propers dies i, de no haver acord, la vaga es convocarà de manera formal. "Dubtem molt de la predisposició de Ryanair a arribar a un acord, i fins i tot de presentar-se amb disposició negociadora", ha assegurat Gonzalo, que després ha afegit que els treballadors tenen "la més mínima esperança d'enteniment" amb la companyia.

Al seu torn, el portaveu de SITCPLA, Manuel Lodeiro, ha matisat que el motiu de la vaga és "l'amenaça contundent expressada per l'empresa no només a la taula, sinó personalment a les bases de Gran Canària i Tenerife". En aquest sentit, ha apuntat que els "problemes generals" amb Ryanair no responen a un fet aïllat, sinó a un "procés d'incompliments reiterats".

"Ara, esperem que Foment no torni a anul·lar la nostra capacitat de vaga i no ens decreti, com l'any passat, uns serveis mínims tan abusius que ni tan sols permetien les aturades", ha conclòs el secretari d'organització d'USO-Ryanair.