Endesa instal·larà un carregador elèctric a l'estació Petromiralles de Llers

Endesa X i Petromiralles, l'important distribuïdor de carburants a Espanya per volum de vendes, han firmat un acord per a la instal·lació de carregadors, ràpids i semiràpids, a les 14 estacions de servei pròpies, situades a Catalunya, a Navarra i al País Basc. En el cas del Principat, s'instal·laran 12 punts, distribuïts a les comarques de l'Alt Empordà (a l'estació del polígon Padrosa d'Hostalets de Llers), l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà i l'Urgell.

Els punts de recàrrega que s'instal·laran seran de càrrega ràpida (50kW) i semiràpida (22kW), fet que permet recarregar la bateria per a 100 km d'autonomia en 15/20 minuts i 44 minuts, respectivament. A més, són universals, ja que serveixen per a qualsevol model de vehicle elèctric.

Els clients de Petromiralles, siguin o no clients d'Endesa, podran realitzar les recàrregues dels seus vehicles d'una manera molt senzilla, gràcies a la nova aplicació per a mòbils que ha desenvolupat Endesa X, Juice Pass (ja disponible en IOS i Android). Tots els punts de recàrrega estaran connectats a la plataforma digital d'Endesa i els usuaris podran localitzar -a través d'aquesta aplicació- l'estació de càrrega, conèixer el seu estat, i, fins i tot, abonar les recàrregues amb la seva targeta de crèdit.

A més a més, els clients podran realitzar aquesta recàrrega amb una electricitat generada per fonts 100% renovables i lliure d'emissions, que comptarà amb certificats de garantia d'origen (GdO).

Aquest acord de col·laboració entre Endesa X i Petromiralles s'emmarca en el Pla de Desenvolupament d'Infraestructures d'accés públic de recàrrega per al vehicle elèctric que Endesa va presentar el passat mes de novembre, i que té com a objectiu aconseguir els 8.500 punts de recàrrega en llocs d'accés públic en cinc anys, el més ambiciós existent a l'Estat.

En una primera fase, Endesa X establirà una xarxa de 2.000 punts de recàrrega que connectaran ciutats de més de 35.000 habitants i carreteres, tot cobrint els 15.000 quilòmetres de vies principals i àrees urbanes, i garantint, així, que el 75% de la població disposi d'infraestructures públiques de recàrrega al seu municipi. Això permetrà que els conductors tinguin sempre un punt de recàrrega a una distància inferior als 100 quilòmetres.

En una segona etapa, és a dir, de 2021 a 2023, Endesa X instal·larà més de 6.500 nous punts de recàrrega d'accés públic en centres comercials, pàrquings, cadenes hoteleres, àrees de servei, via pública, etc., per a acompanyar el creixement del mercat del vehicle elèctric, dotat de la més gran cobertura d'infraestructura a les zones urbanes i als principals nusos estratègics de comunicació, tant a la península com a les illes.



Sobre Endesa



Endesa, que manté un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible, és molt conscient dels reptes energètics als quals la societat s'enfronta i promou l'electricitat com el vector energètic capaç de conciliar uns requeriments mediambientals i d'eficiència cada vegada més exigents amb la cobertura de les necessitats energètiques dels ciutadans. En aquest escenari, la mobilitat elèctrica juga un paper fonamental. La resposta d'Endesa a aquest canvi de paradigma és Endesa X, una nova línia de negoci amb la qual vol ser un actor actiu de la transformació energètica, i amb la qual aspira a canviar les regles del joc, tot liderant el canvi cap a l'electrificació del parc de vehicles a Espanya i democratitzar la mobilitat elèctrica.



Sobre Petromiralles



Petromiralles ha estat des dels seus inicis una empresa compromesa amb l'entorn natural, per a la qual cosa aposta per l'ús de combustibles menys contaminants, i és el primer operador a Catalunya que va subministrar biodièsel d'olis reciclats, comercialitzar Bio 100% i altres nivells de mescla per a reduir l'impacte dels gasos dels vehicles al nostre medi ambient així com segueix comercialitzant el Bioetanol E-85, GLP i, ara, amb aquest nou projecte juntament amb Endesa, pretén satisfer als seus clients amb el màxim número d'opcions per a la seva mobilitat.