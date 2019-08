L'Alt Empordà tanca el mes amb 272 persones menys apuntades a l'atur

La comarca de l'Alt Empordà va tancar el mes de juliol amb 5.894 persones apuntades a les llistes de l'atur, segons l'últim informe publicat per l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. La dada suposa una reducció de 272 persones respecte al nombre de desocupats del mes de juny.

Per municipis, aquells on hi ha registrats més treballadors a l'atur són: Figueres, amb 2.774 persones sense feina; Roses, amb 674; Castelló d'Empúries, amb 465; l'Escala, amb 300; Vilafant, amb 196; la Jonquera, amb 179; i Llançà, amb 146 persones sense feina. Tot i ser els municipis amb més xifra d'aturats, tots ells han aconseguit reduir el nombre de persones sense feina respecte al mes anterior.

A l'altra banda, s'hi situen els municipis de l'Alt Empordà amb menys persones sense feina, que són: Vilaür, amb una persona aturada; Siurana, amb dues; Palau de Santa Eulàlia, Rabós i Vilamaniscle, amb tres; Masarac, amb quatre; i Cantallops, Mollet de Peralada, Riumors i Vilanant, amb cinc aturats.

En termes generals, l'atur va pujar el juliol a Catalunya en 1.558 persones respecte al mes anterior, arribant als 358.830. A Girona, la xifra es va situar en les 30.703 persones, això són 328 menys que el juny (-1,06%).



Ocupació 2020

L'ocupació a les comarques gironines tornarà a situar-se l'any vinent a nivells precrisi, sobretot gràcies a l'empenta assolida pels serveis vinculats a la indústria. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi del Consell de Cambres de Catalunya, que destaca la recuperació del pes del sector secundari en termes de facturació, però no de treballadors.