Cadaqués lidera el preu de l'habitatge a Catalunya

L'últim estudi publicat pel portal immobiliari Idealista situa Cadaqués com el sisè municipi de l'Estat amb el preu més alt per metre quadrat i el primer de Catalunya. En concret, el preu unitari és de 5.098 euros. Les limitacions geogràfiques, ja que el sòl per construir nous habitatges és finit; el boom del lloguer turístic; i l'empenta de la demanda estrangera, fan que els preus dels habitatges s'hagin disparat.

Segons idealista, el municipi més exclusiu és l'illa de Formentera (7.401 euros/m2). El podi es completa amb quatre localitats balears més: Deià (5.342), Eivissa (5.318), Sant Joan de Labritja (5.267 euros) i Sant Josep de Sa Talaia (5.106 euros).