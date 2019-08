La UGT denuncia la «normalització» de l'explotació laboral a l'hostaleria de la Costa Brava a l'estiu

La UGT ha denunciat que en certs municipis de la Costa Brava s'ha "normalitzat" l'explotació laboral a l'hostaleria. El sindicat assegura que moltes persones han de treballar sis o set dies a la setmana i sense dret a descansar les hores que pertoquen. El secretari de política sindical del sector serveis a les comarques de Girona de la UGT, Maxi Reca, ha revelat que moltes empreses obliguen a fer hores extra als treballadors que no queden reflectides tal i com marca la llei i, per tant, no es paguen. Reca assenyala que un dels principals perjudicats és el col·lectiu jove que comença a treballar i que tenen condicions "indignes" pròpies dels becaris i amb un sou ridícul. "Sembla que per ser jove ho hagis d'acceptar per defecte si vols treballar", ha lamentat.

Continuen les males condicions laborals per a cuiners, cambrers i en general el personal dedicat a l'hostaleria de la Costa Brava a l'estiu. Així ho denuncia la UGT que assegura que el problema és que ja no és excepcional, sinó que s'ha "normalitzat" aquesta pràctica, ja no entre els empresaris, sinó també entre els treballadors i la societat. "El cas és que l'amo acaba tenint barra lliure i això sembla que hagi de ser el més normal del món", lamenta el secretari sindical de política de serveis de la UGT a les comarques de Girona, Maxi Reca.

Un dels problemes "més evidents" es troba en les hores extra que no es comptabilitzen, i per tant, no s'acaben pagant. Això fa que molts treballadors acabin fent jornades "maratonianes" i amb sous molt baixos.

Tot plegat, també afecta al descans dels empleats. Reca assegura que es troben amb casos de persones que treballen sis o set dies a la setmana, o fins i tot jornades que tenen un contracte parcial i acaben sent complertes sense remunerar-se com a tal. "Com que les temporades cada cop són més curtes el que passa és que alguns empresaris ho aprofiten per dur a terme aquesta pràctica", lamenta Reca.

Malgrat que des de la UGT asseguren que es tracta d'una pràctica que s'estén arreu del litoral gironí, Reca reconeix que Lloret de Mar és un "punt negre" des de fa molts anys. El secretari sindical explica que és un focus molt important, en bona part per la diferència d'habitants que té entre la temporada alta i la baixa. "La realitat és que allà és molt complicat poder-te dedicar a l'hostaleria com s'hi dedicava la gent abans", assenyala.



Els joves, un col·lectiu vulnerable

Un dels col·lectius que més preocupa el sindicat és el jove. En aquest sentit, Reca ha explicat que molts dels que comencen a treballar es troben que han d'acceptar condicions pròpies dels becaris, amb remuneracions "ridícules" i havent de treballar moltes hores. "Sembla que pel fet de ser jove hagis d'estar d'acord a patir explotació laboral", es queixa Reca.

Des del sindicat recorden que el conveni col·lectiu inclou a tots els treballadors, i per tant l'edat no té res a veure a l'hora de tenir unes condicions dignes a la feina.



Més inspectors i parlar amb empresaris

La UGT explica que una de les claus per poder millorar les condicions laborals de les persones que es dediquen a treballar a la Costa Brava és posar més inspectors que puguin supervisar l'activitat dels negocis, i en cas que toqui, sancionar l'empresari que ho faci malament. "Només si l'administració es posa les piles es pot arreglar aquest problema", concreta Reca.

El sindicat gestiona les denúncies que li arriben. Reca, però, deixa clar que sempre intenten parlar amb els empresaris "seriosos" i que "volen fer bé les coses" per tal que no s'hagi d'arribar a un conflicte laboral que impliqui una possible denúncia o mesures de pressió com aturades dels treballadors.