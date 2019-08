Transició energètica, claus per a un aire més net i una economia més competitiva

Les inversions en energies renovables, les xarxes intel·ligents, l'emmagatzematge d'energia a gran escala i les solucions digitals per a un consum més eficient. Aquestes són les claus de la transició cap a un model energètic sostenible, que contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic i, a més, generi oportunitats importants socioeconòmiques, industrials i d'ocupació a Espanya.

En aquest context, Iberdrola s'ha proposat liderar la transició energètica al nostre país, que redobli les seves inversions, amb l'objectiu de consolidar-se com la principal companyia renovable del país ja ho és amb més de 15.800 MW renovables instal·lats i contribuir, així, a la descarbonització de l'economia.

La companyia preveu desenvolupar a Espanya almenys 10.000 nous megawatts (MW) solars i eòlics fins al 2030. Uns anys abans, cap al 2022, hi hauran posats en marxa 3.000 MW renovables. El desenvolupament d'aquests projectes i d'altres relacionats amb les xarxes de distribució requerirà una inversió de 8.000 milions d'euros a Espanya, entre 2018 i 2022.



Mobilitat sostenible

L'impuls de la mobilitat i l'electrificació del transport com a via per a la lluita contra el canvi climàtic té un paper indiscutible en aquest procés, per això la companyia desenvolupa un pla de mobilitat sostenible, que estableix la instal·lació de 25.000 punts de recàrrega a Espanya fins al 2021, destinat tant a llars, com a empreses i a espais públics urbans i interurbans.



Xarxes intel·ligents

La transformació de les xarxes cap a una infraestructura intel·ligent està marcant un abans i un després en el procés de descarbonització de l'economia. i-DE, l'empresa distribuïdora del grup Iberdrola, ha conclòs la digitalització de la seva xarxa de distribució amb la instal·lació de gairebé 11 milions de comptadors digitals a Espanya; un procés que posa el país a l'avantguarda de la gestió intel·ligent de xarxes en el món i que ha representat una inversió de 2.000 milions d'euros.

La digitalització de les xarxes ha transformat la relació del client amb l'energia i està incidint en la millora de la qualitat de subministrament, però a més és una peça clau per fer realitat a les ciutats intel·ligents i permetre el desplegament del vehicle elèctric i l'autoconsum.



La innovació, clau de la sostenibilitat

Els tres vectors fonamentals del procés de transformació que viu el sector energètic són la descarbonització, que comporta un fort procés d'electrificació de l'economia; els avenços tecnològics, que estan permetent reduir els costos i crear noves oportunitats de negoci; i la connectivitat més alta del consumidor, que el dota de més protagonisme i capacitat d'interacció.

El 2018, Iberdrola va invertir 267 milions d'euros en R+D+I, el 8,5% més que el 2017, destinats principalment a projectes de xarxes intel·ligents, generació d'energia renovable, energia eòlica marina, digitalització, noves tecnologies i nous models de negoci. En els últims deu anys, aquest volum de recursos ha crescut al voltant del 240%. Aquest fet ha permès a la companyia, a més, convertir-se en l'energètica espanyola més innovadora i la tercera d'Europa, segons la classificació anual de la Comissió Europea.