Busques feina? Et portem més de 60 noves ofertes de feina a Girona

T'imagines les empreses que busquen un perfil com el teu?

Es precisen Bombers, vigilants de seguretat, Operaris de manteniment, TSPRL, Metge, xofer, Encarregat de magatzem, Venedora de vestits de núvia i festa, Monitors de Fitness, ... Si busques feina a Girona no deixis de llegir aquesta notícia.

3 vigilants de seguretatper a botigues en zona Ripoll- Olot. funcions:

control d'accessos, rondes per les instal·lacions, intervencions i tasques de vigilància en general. Més info a oferta d'ocupació Vigilant de Seguretat a Girona

Auxiliar de serveis -Bomber. Serveis Securitas S.A precisa personal per a Zona Franca (Barcelona). Es requereix: estar habilitat com a bomber d'empresa per l'ISPC (Institut Seguretat Pública de Catalunya), disponibilitat per incorporar-se de l'1 d'agost al 31 d'agost, disponibilitat per treballar a jornada completa, en torns rotatius de matí, tarda i / o nit de dilluns a diumenge. Més info a oferta d'ocupació Auxiliar de serveis - Bomber a Barcelona

Operari de manteniment. B & B Hotels selecciona operari per a realitzar el manteniment preventiu de les instal·lacions (climatització, electricitat, fontaneria, etc.), reparació de les avaries que sorgeixin a l'hotel (manteniment correctiu) i realització de controls d'aigua. Busquen una persona que tingui disponibilitat 24 h. per a possibles urgències que pugui tenir l'hotel. Incorporació immediata. Més info a oferta d'ocupació Operari de manteniment a Girona

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Wellbeing Solutions, selecciona per SPA d'àmbit nacional a un / a TSPRL per gestionar la cartera de clients de la zona de Girona. Entre les seves funcions estaran: visita clients, realització estudis tècnics i mesuraments higièniques, seguiment i la planificació dels clients, assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals, realització d'avaluacions de riscos, plans preventius, planificació preventiva, etc., impartir formació i gestió de documentació. Més info a oferta d'ocupació TSPRL a Girona

Metge. Empresa de Recursos Humans especialitzada en el sector de la salut i la prevenció de riscos, selecciona per a una important mútua d'àmbit nacional a un / a metge / a en horari intensiu de matins, per al seu centre ubicat a Olot. Més info a oferta d'ocupació Metg e a Girona

Xofer. Transferrandiz, empresa especialitzada en el transport Nacional & Internacional busca xofer per Girona. Realitzarà recollides i repartiments DHL. Es requereix Carnet C + I CAP i possible ADR, incorporació immediata, experiència mínima d'un any i bona presència. Més info a oferta d'ocupació Xofer a Girona

Encarregat de magatzem. Friselva selecciona per a indústria del sector d'alimentació, encarregat per realitzar les següents funcions: gestió de la planificació de les tasques diàries del magatzem, control d'entrades i sortides de magatzem, realització d'inventaris, càrrega i descàrrega. Més info a oferta d'ocupació Encarregat de magatzem a Girona

100 animadors infantils. No importa si no tens experiència, Animacions Dàlmata facilita formació de manera gratuïta. Busquen persones amb ganes de treballar, feliç, riallera i per descomptat, amb molt de tracte amb els nens! A què esperes per fer somriure? Més info a oferta d'ocupació Animador Infantil a Girona

Venedora. Rosa Clarà ofereix lloc de vendora. Asesoraramiento i venda nupcial i de festa, es valoraran nocions de costura, gestió i administració. Coneixements necessaris en informàtica i administració. Més info a oferta d'ocupació Venedora a Girona

Netejadora es necessita per treballar en Centre de Peralada en jornada de matí. Més info a oferta d'ocupació Netejadora a Girona

5 monitors. Bfit Figueres busca monitors de fitness, dirigides i cycling. Més info a oferta d'ocupació Monitors a Girona

#jotrobofeina

Més ofertes de feina a Girona aquí