Vendes intel·ligents, vendes rendibles

Javier Lorente, CMO de Telefónica On the Spot Services

I és que les botigues físiques tal com les coneixem s'estan transformant mentre escric aquest article, per atendre aquest nou perfil de consumidor que demana una experiència diferent. És una evolució necessària per atendre un públic cada vegada més exigent.

El futur d'aquestes botigues passa per convertir-se en espais interactius que fusionin l'experiència en línia i fora de línia, ja que el físic i el digital cada vegada interaccionen més en les nostres compres: el 22% dels consumidors busca a Internet i després compra a la botiga i el 42% dels compradors en línia paga o recull en una botiga física l'article adquirit. Aquest nou entorn ha creat dos nous conceptes, el ROPO (research online, buy offline), recerca en línia que acaba en una compra presencial, i el Showrooming, pel qual compres en línia després d'haver visitat la botiga física.

Miralls interactius i emprovadors intel·ligents són cada vegada més comuns a les botigues, i permeten a l'usuari submergir-se en una personalització que a més se sincronitza amb la resta de l'experiència de compra a través de l'omnicanalitat: que hi hagi una experiència homogènia en tots els punts a través dels quals el client interactua amb la marca. És per això que la botiga física adquireix un nou rol de Showroom, un espai de trobada i assessorament que uneix el sensorial, el social i el digital, fent que tot sigui part d'un únic procés i que els clients se sentin únics.

Casos d'èxit



Visionlab

onthespot va instal·lar una pantalla LED a l'aparador d'una botiga Visionlab a Madrid i van augmentar les visites en el 23%. Darrere de la pantalla, un servei de màrqueting dinàmic que els va permetre posar ofertes i informació promocional sobre els seus productes.

Decathlon

La marca va instal·lar en una de les seves botigues d'Ortega i Gasset a Madrid pantalles de gran format tàctils. Així ofereix tota la informació disponible per als clients d'una manera interactiva i personalitzada.

Sodexo

Sodexo va equipar el seu restaurant en el Districte Telefónica amb solucions digitals integrades a la seva plataforma d'actualitzacions de plats i menús, perquè la informació de les pantalles pogués aparèixer de manera actualitzada i dotar d'independència el responsable del restaurant.



Com és la botiga del futur?

Per a Javier Lorente, CMO de Telefónica On the Spot Services: "A la botiga del futur ha de prevaler tant l'experiència del client com l'eficiència. És important conèixer qui és el nostre client i què necessita per poder oferir-li un moment únic i personalitzat quan ve a la botiga. No ha de significar un desemborsament econòmic important. Es pot començar a digitalitzar un espai amb pocs diners i amb dispositius assequibles".

Pantalles interactives a la botiga i a l'aparador que canvien en temps real i mostren les ofertes i promocions.

Els comptapersones, que comptabilitzen el nombre de persones; i mapes de calor, que mostren el recorregut dels clients dins de la botiga i detecten les zones amb més trànsit, zones calentes i zones amb menys afluència, zones fredes.

Wifi, que permet a la marca interactuar amb el client gràcies a la connexió, i li indiquen on pot trobar el que busca.

Experiències sensorials generades amb música, llums, aromatització...

Màrqueting de proximitat que gràcies al Bluetooth o Wifi facilita que el client rebi promocions personalitzades segons els seus interessos.

Etiquetes digitals que el retailer pot gestionar de manera centralitzada perquè es mostrin uns continguts en una part de la botiga.

Miralls interactius per poder veure com li queda al client una peça sense necessitat d'emprovar-se-la, o emprovadors intel·ligents que assessoren depenent de l'estil i utilitzen el crosselling de la mateixa manera que l'eccommerce, en què es recomanen peces que altres persones s'han endut.

Pagaments sense passar per caixa a través del mòbil gràcies a la tecnologia inclosa en el producte.

Tòtem a la sortida per avaluar el procés de compra.

Una botiga intel·ligent que mai deixa d'aprendre i en la qual gràcies a la interacció de la marca amb l'usuari la tecnologia instal·lada té sentit; "La botiga" coneix millor els clients, els ofereix una experiència millor i els ofereix un tracte personalitzat en aquesta i en les pròximes visites. Per al retailer, és important que les funcionalitats s'entenguin entre elles i que les solucions siguin escalables i modulables.



Com es fa?

Encara que pugui semblar ciència ficció o una botiga només per a "les grans empreses", res més lluny de la realitat. El mercat ja ofereix solucions per menys d'1 euro al dia per digitalitzar els negocis, de manera que el cost deixa de ser una barrera. Un exemple n'és spotdyna, una plataforma d'smartretail de Telefónica Empreses, que integra solucions tecnològiques per convertir un punt de venda físic convencional en un espai de venda interactiu.