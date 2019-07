El sector de l'hosteleria gironí també reclama una millora del codi penal

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona s'uneix a la reivindicació de l'Associació Catalana de Municipis de les Comarques (ACM), basada en la importància d'adaptar la legislació vigent a la creixent inseguretat que pateixen els municipis de les comarques gironines i la resta de Catalunya.

En darreres edicions del Dia Mundial del Turisme, el President de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ja ha reivindicat, tal i com ho fa l'ACM, que es necessita una modificació del codi penal, per elevar les penes dels delictes com per exemple els robatoris i furts en establiments públics i/o privats i/o habitatges particulars. La reiteració delictiva i que els lladres entrin a la presó un dia i l'endemà en surtin, ha de finalitzar i només es pot fer amb una modificació de la llei.

Des de la Federació demanem que aquesta modificació sigui global, de forma que també reguli les activitats com el Top Manta i la prostitució a les carreteres, que actualment només es sancionen de forma administrativa i no penal, i que ja fa temps que malmeten la imatge del nostre territori.

El canvi del codi penal recompensaria la feina dels cossos policials -que des de la Federació valorem de forma positiva -, els quals diàriament treballen per detenir els delinqüents, però un cop estan en mans de la justícia tornen a sortir i a delinquir, perquè amb la llei actual aquesta no hi pot fer res.

La Federació considerem que la seguretat ha de ser una prioritat fonamental per les administracions espanyoles i catalanes. Tant pel que fa a la preservació de la seguretat dels ciutadans que vivim a Catalunya i a l'Estat Espanyol, com per garantir la imatge de ser un país segur, davant dels milions de visitants que hi venen a gaudir de les seves vacances.

L'any 2018 les comarques de Girona van rebre 7,8 milions de visitants, un 40% dels rebuts a tot Catalunya que en va ser 19 milions. El turisme és un motor econòmic molt important del nostre país, que entre d'altres factors es manté gràcies a ser un país segur.