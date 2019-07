Darwin i l'evolució de l'espècie bancària

La millora de l'experiència dels usuaris, la individualització i personalització de l'oferta, la resposta omnicanal o la transparència, agilitat i senzillesa dels processos són aspectes que les empreses no han de passar per alt. Les entitats bancàries en són conscients i, per això, aposten per les noves tecnologies per modernitzar els espais d'interacció amb els clients, desenvolupar solucions tecnològiques que responguin a les seves demandes i avançar cap a una banca inclusiva i socialment responsable.

Estem davant d'un nou ecosistema financer digital en què la banca tradicional no està sola. L'exigència d'innovar en serveis bancaris i captar i fidelitzar el client ha posat de manifest la necessitat no només de desenvolupar les seves pròpies aplicacions i eines digitals o d'establir sinergies i col·laborar amb les "fintech" - empreses que ofereixen als seus clients productes i serveis financers innovadors, mitjançant la utilització de la tecnologia- sinó d'impulsar la creació i desenvolupament d'startups mitjançant la posada en marxa d'incubadores, acceleradores d'empreses i hubs d'emprenedoria i innovació.



Aposta pel sector fintech

L'aposta estratègica de la banca per la digitalització passa per promoure el talent a "laboratoris d'idees", com els que integren l'associació Barcelona Tech City. Aquest espai tecnològic a la ciutat comtal s'ha convertit en referència a Europa i no para de créixer. A les dues seus obertes actualment (Pier 01 i Pier 03), enfocades a tecnologia com la salut, l'energia, la mobilitat o el blockchain, s'unirà properament al Pier 02. Serà aquest espai on en l'últim trimestre de l'any s'iniciï activitat Zone2boost , el projecte posat en marxa per CaixaBank, en aliança amb global Payments, l'empresa nord-americana que ofereix serveis de tecnologia a escala global, i Ingenico Group, la companyia francesa que proveeix tecnologia per garantir transaccions electròniques segures.

Aquest programa internacional d'innovació (la traducció literal seria "zona per accelerar"), té per objectiu contribuir a impulsar la creació de nous productes i serveis adreçats a l'eCommerce i el sector fintech. La missió de Zone2boost serà identificar iniciatives empresarials innovadores en aquests àmbits i estimular-ne el creixement. Les startups seleccionades obtindran capital, però a més, accés a un espai físic on desenvolupar el seu projecte i treballar en contacte amb altres companyies innovadores, així com un equip de mentors experts. Igualment, DayOne, la divisió de CaixaBank experta en serveis per startups i scaleups, els oferirà crèdit especialitzat a la mida de cada cas.

Tal com reconeix Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, "el principal objectiu del projecte, per sobre de l'encert inversor i de l'èxit empresarial dels projectes, és impulsar la innovació en sectors clau per a la nostra entitat".

La iniciativa suposarà una inversió inicial de 5 milions d'euros al llarg dels propers 3 anys i estarà oberta a estudiar startups de tot el món, encara que, en un primer moment, se centrarà en l'ecosistema de Barcelona.



De la banca tradicional a la banca digital

"No és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que respon millor al canvi". La frase de Charles Darwin, aplicada a la situació actual del sistema financer, explica a la perfecció l'evolució digital de la banca. Igual que a la naturalesa, l'adaptació és clau. I per a això cal avançar cap a un estat de "simbiosi" amb startups i nous productes i serveis fintech.



Reconeixement internacional a l'excel·lència

CaixaBank ha estat escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc en els últims anys fins a convertir-se en l'entitat líder en banca minorista i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable.

Els Awards for Excellence d'Euromoney destaquen les entitats líders no només per la seva rendibilitat financera, sinó també, entre altres factors, pel seu creixement, la seva evolució positiva, la seva capacitat d'adaptació a les condicions canviants del mercat i a les noves necessitats dels clients, i la contínua recerca de l'excel·lència.

CaixaBank és l''ntitat líder en banca de particulars i banca digital a Espanya, amb 13,7 milions de clients a Espanya i la base més àmplia de clients digitals del país, 6,1 milions, dels quals 5,4 milions són també clients en banca mòbil.