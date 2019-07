Les app per a la transformació digital de les pimes

Els empresaris, igual que els particulars, demanden rapidesa en l'execució dels processos; disposar d'eines senzilles que agilitin tràmits que fins ara requerien presència física i tràmits burocràtics tediosos; finançament immediat; funcionalitats útils per als seus negocis que, per descomptat, es puguin manejar des d'un telèfon mòbil. Són aquestes solucions, tan lligades a l'era digital, les que ja fan possible que molts empresaris puguin disposar de més temps per dedicar-se al que és realment important: gestionar el seu negoci per créixer.

Segons la consultora Gartner Consulting, gairebé la meitat (49%) dels CIO's diuen que les seves companyies ja han canviat el model o estan en procés. Les pimes que, a hores d'ara, no hagin fet el salt cap a la transformació digital estan en risc de quedar-se ressagades enfront de la competència. Per contra, les que van incorporant nous mitjans tecnològics i s'atreveixen a "pensar en gran" tenen oportunitats fantàstiques. És essencial un canvi de mentalitat i superar obstacles que, en moltes ocasions, són més percebuts que reals. Ens referim a la complexitat d'integrar la tecnologia en els models de negoci i, com no, al preu.

En aquest procés de canvi, de sortir de la zona de confort, créixer i apostar per un futur brillant, les pimes espanyoles tenen un aliat important: el sector bancari. És en aquest context on té sentit el naixement d'iniciatives com la de BBVA en crear la Factoria de Transformació Empresarial, en la qual 300 professionals treballen per posar en mans dels seus clients productes nous i accessibles pensats per facilitar aquests processos que "amoïnen" moltes pimes i autònoms.



Eficiència, productivitat i noves oportunitats

Sense cap dubte, el finançament n'és un. Aconseguir un préstec mai ha estat tasca fàcil per a les petites empreses, però amb Click&Pay les empreses poden sol·licitar crèdit amb un simple clic a través del telèfon mòbil. Es tracta d'obtenir liquiditat immediata per a, per exemple, el pagament de proveïdors, nòmines o impostos. Destaca la dada, com assenyala BBVA, que "en l'actualitat, prop del 90% del total de disposicions de diners ja són digitals".

Altres eines molt útils i interessants per a pimes són els agregadors financers. Les empreses espanyoles treballen amb 3 o 4 entitats de mitjana, per la qual cosa és evident el gran estalvi de temps i esforç que suposa disposar d'una aplicació que permeti conjuminar tots els productes financers contractats.

A més de l'avantatge, clau per a les pimes, de tenir més control dels diners. BBVA One View va ser el primer agregador financer per a empreses basat en dades que va sortir al mercat i "permet estalviar una mitjana de dues hores diàries en la gestió de tresoreria", assenyalen. Amb aquesta eina i gràcies al Big Data, les empreses poden controlar tots els seus comptes nacionals, comptes de crèdit i targetes en un mateix lloc, en temps real i a través de qualsevol dispositiu.

L'era digital va acompanyada de solucions que milloren el dia a dia de les empreses i que impacten directament en els resultats del negoci. L'objectiu és, en tot cas, ajudar els petits empresaris a automatitzar alguns dels processos que actualment es solen fer de forma manual i consumint molts recursos. Un tràmit que normalment és llarg i tediós es torna ràpid i còmode gràcies a una altra eina digital pionera: BBVA Avalbox. Es tracta d'una solució que permet per primera vegada a Espanya sol·licitar, presentar i consultar els avals de forma totalment en línia i amb la màxima seguretat. "Des del seu llançament, el 80% dels avals tramitats a través d'AvalBox ja es sol·liciten digitalment", informen.

A la Factoria de Transformació Empresarial de BBVA comparteixen la visió que si bé la transformació digital és disruptiva, no ha de ser traumàtica, sinó facilitadora. En aquest sentit, l'entitat va llançar fa uns mesos un nou servei d'alta digital de terminals de punt de venda (TPV) per a autònoms, amb l'objectiu de facilitar la tasca d'aquests professionals, que cada vegada més presten els serveis a un client sense portar efectiu a la butxaca. Una vegada que hagin contractat, via web o mòbil, el TPV que més s'ajusti a les seves necessitats, tindran a la seva disposició My Business, una eina incorporada a l'app de BBVA que mostra de manera clara i immediata el total de les vendes generades en una o més botigues. Permet, a més, filtrar-les per data o veure'n l'evolució respecte a períodes anteriors. Aquesta funcionalitat, disponible per a tots els clients que disposin d'un TPV de BBVA, ofereix una visió global del negoci, ja que l'autònom pot afegir de manera manual altres tipus de cobrament, com les vendes en efectiu, per transferència o mitjançant altres passarel·les de pagament.

Les pimes són l'espina dorsal de l'economia espanyola i han de respondre al repte de la transformació digital. Es tracta d'un procés en què aprofitar les noves tecnologies redundarà en més eficiència, productivitat i noves oportunitats encaminades a l'èxit empresarial.