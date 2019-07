El sector immobiliari, molt més que maó

El sector immobiliari gaudeix de bona salut. Si 2018 va ser un any positiu, amb un increment en el nombre d'habitatges venuts, tot apunta que 2019 suposarà la consolidació del negoci immobiliari residencial. L'economia mostra signes de millora i es registra un augment continuat de les promocions en construcció, les hipoteques concedides per a l'adquisició d'immobles i el nombre de transaccions.

Posant el focus en obra nova, les dades reflecteixen un major nombre de visats. De fet, segons les últimes dades del Ministeri de Foment, els permisos concedits pels col·legis d'arquitectes tècnics per a la construcció de nous habitatges a Espanya van créixer prop del 19% el primer trimestre de 2019, fins als 27.886. Es tracta de la millor dada que es registra en aquest període en l'última dècada.



Sostenibilitat i innovació



Aquest context de sòlid creixement representa una oportunitat d'or per als actors del sector immobiliari que han de ser capaços de detectar, reaccionar i respondre a les noves necessitats dels ciutadans.

Ens referim, per exemple, a qüestions com l'eficiència energètica, la mobilitat elèctrica, la connectivitat i la sostenibilitat en l'arquitectura, en la construcció i en el posterior ús. Les ciutats s'estan transformant per adaptar-se als nous hàbits i costums del segle XXI i el mercat ha d'estar preparat per als nous clients, aquests que exigeixen alts estàndards de qualitat i eficiència.

El canvi és tal que es comença a parlar d''hipoteques verdes', és a dir, un producte fins ara poc conegut que vincula el tipus d'interès amb el consum energètic de l'immoble i ofereix préstecs més barats per promoure una obra nova o reformar immobles ja construïts. A més de la qualificació energètica que validen les comunitats autònomes hi ha diverses empreses certificadores de sostenibilitat com la britànica Breeam que, de moment, a Espanya ja ha atorgat el seu segell de construcció sostenible a més de 550 edificis.



Habitatges intel·ligents



Entre ells, es troben totes les promocions d'obra nova d'Acciona. Aquesta promotora, una de les principals del país, aposta des de fa temps pels 'habitatges intel·ligents' i, per això, totes les seves construccions compten amb el segell Breeam, així com amb qualificació energètica A o B (les de major confort i estalvi energètic). Els seus habitatges presumeixen de tenir criteris de consum gairebé nul i solucions avançades de climatització: geotèrmia, aerotèrmia, terra radiant... En definitiva, els màxims avenços en domòtica i sostenibilitat, com demanen els nous compradors.

Entre els avantatges d'aquestes promocions immobiliàries destaquen la instal·lació de taquilles (controlades des del mòbil amb una app) per als enviaments de paquets a domicili o un servei gratuït als clients consistent en la gestió pel seu compte l'alta en els subministraments de diversos serveis (llum, aigua, gas, telèfon, alarma...) evitant-li així tràmits burocràtics posteriors. Una iniciativa pionera en el sector residencial és la incorporació de la mobilitat elèctrica a les promocions d'obra nova d'Acciona, per la qual els compradors d'un habitatge (a l'avinguda de Burgos, Madrid) poden utilitzar durant dos anys i de manera gratuïta el servei de lloguer de motos elèctriques.



'Build to rent'



Aquests immobles, al costat d'altres en Playa Azul i Porta Barqueta, a Andalusia; Comillas, a Cantàbria; Malilla, a València, i Neguri, al País Basc, formen part dels 2.618 que actualment està promocionant la divisió immobiliària d'Acciona (1.027 a Espanya i 1.591 a l'exterior). Però, a més, la companyia aposta pel lloguer amb projectes de clau en mà per a tercers, com el cas d'un conjunt de més de 100 habitatges, també a Madrid, per l'asseguradora AXA, que tenen previst lliurar-se el 2021. El fenomen 'build to rent' (construir per arrendar) s'engloba també en aquest canvi de mentalitat i hàbits, unit a la conjuntura econòmica, que ha portat a molts a prioritzar el lloguer a la compra.

Enfront de l'estabilització de la compravenda en els últims anys, l'arrendament ha experimentat una autèntica explosió que, sobretot a les grans ciutats, ha derivat en un problema d'escassetat d'oferta i unes rendes mensuals desorbitades. És lògic, per tant, que la fórmula del 'build to rent' guanyi pes en el mercat immobiliari espanyol pel seu gran potencial per promotores, inversors i la societat en general, sobretot per als més joves.

Aquesta línia de negoci, molt consolidada ja en països del nostre entorn, no suposa un risc per al model de promoció tradicional, sinó que el complementa i contribueix a construir un sector immobiliari més equilibrat, sostenible i en línia amb les noves demandes i necessitats.