El Marketplace de Correus es converteix en el nou aliat dels productors locals

Els productes locals i artesanals estan molt valorats per la societat. La població està reconnectant amb la Terra posant en valor tots els productes que surten d'ella. Però la industrialització dels processos comporta el fet que, per als productors locals i artesanals, cada vegada sigui més difícil arribar a tota la societat.

Fernando Ortigosa és un gran emprenedor que en 2003 va decidir plantar una finca d'unes 100 hectàrees d'oliverar superintensiu (una tecnologia de cultiu que augmenta la rendibilitat) per a dos anys després de fundar el Trujal Hisenda Ortigosa. A més de distribuir el seu oli d'oliva verge extra, a partir d'ell, elaboren també olives i cosmètica.

Javier Ortigosa, fill de Fernando i gerent de Trujal Hisenda Ortigosa, ens explica que "tot l'oli d'oliva verge extra que venem és de producció pròpia". En aquests 16 anys han incrementat a 240 hectàrees, que treballen amb recol·lectores pròpies. "Això ens permet realitzar la collita en el punt òptim de maduració. En menys de 8 hores es realitza tot el procés, des de la recol·lecció de l'oliva, el transport al trull, la molta i l'emmagatzematge en celler".

Des que la companyia va obrir les seves portes s'han distribuït en el terreny nacional, encara que la zona amb major influència és el nord d'Espanya. Amb la venda en línia aconsegueixen arribar a tot el territori nacional per igual. Per això, tot i la diferència d'edat entre les dues generacions que dirigeixen la companyia, han apostat per la transformació digital. "Creiem que és part del futur i, per poder ser-hi, cal començar a treballar-hi com més aviat millor", afirma.

Una altra de les empreses que també ha vist com la transformació digital els ha beneficiat és la companyia bicentenària Azafranes Bernardino, que data del segle XIX. En 2017 la van comprar Carmen Pico i el seu fill Iván Varela. No només distribueixen els productes: safrà, pebre vermell, espècies, fruits secs, llegums, mels i licors; a més, són fàbrica. Carmen Pico, gerent de la companyia, ens explica: "Torrem, molem, barregem i envasem la mercaderia de forma manual o artesanal, com feia el nostre fundador".

Azafranes Bernardino té clients a en l'àmbit nacional que fins fa dos anys venien durant les vacances a comprar-los a la botiga; ara ja poden fer comandes en línia.



El potencial dels Marketplace



En l'estudi Consumer Insights Survey 2018, elaborat per la consultora PwC, es revela que en 15 anys les vendes de comerç en línia superaran les realitzades en botigues i establiments físics. I és que les noves tecnologies han jugat un paper molt important a l'hora de comprar, ja que la qualitat i la rapidesa són dues característiques que han agafat més rellevància. Actualment el 57% de la població mundial realitza compres per internet.

En aquest context els Marketplace han cobrat un gran protagonisme. Amazon, eBay, la Casa del Llibre o Privalia són alguns dels que hi ha a Espanya, cada un d'ells especialitzat en el seu nínxol de mercat. La companyia de servei postal i paqueteria, Correus, ha volgut posar en valor els productes locals i artesanals elaborats a Espanya posant en marxa Correus Market, un marketplace exclusiu per a aquest nínxol de mercat. Gràcies a això, l'empresa pretén fomentar el consum local dels nostres productes.

Tots els racons de la nostra terra amaguen gran riquesa, però per als productors és complicat arribar a tots els punts de la Península i Balears. Ara, tenen més a prop que mai els seus clients. Javier Ortigosa i la seva família van trobar un gran potencial en Correus Market, i van decidir ficar-hi els seus productes. "Ens proporciona una via de venda amb una capacitat enorme. Cal dir que és una botiga oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any", ens explica el gerent. Gràcies a això, poden atendre de la mateixa manera una persona que està a la Corunya o a Màlaga. "Un altre punt molt important és que tenim el suport i l'ajuda d'una empresa com Correus", exposa Ortigosa.

Carmen Pico també va decidir posar els seus productes a Correus Market per guanyar "visibilitat i venda a escala nacional". A més, sap que és una plataforma que els beneficia i els facilita la difusió perquè des de qualsevol casa poden conèixer-los i comprar els seus productes.



Com funciona?



Per als clients és senzill, poden realitzar la compra a través del Marketplace. El productor prepara la comanda, la lliuren en una oficina de Correus i en 24/48 hores el client ho rep al domicili o en una oficina de Correus. Un dels avantatges que ofereix la plataforma als clients és que les despeses d'enviament són gratuïtes per al client.

Per vetllar per la qualitat dels productes, tots els productes que es pugin a Correus Market han de comptar amb el Segell de Qualitat, que permet a l'usuari reconèixer la qualitat dels productes, així com la garantia de les característiques dels mateixos o del seu procés d'elaboració i els controls de qualitat. A més, el segell reconeix que tots els productes han estat elaborats, creats o tractats a Espanya.

A Trujal Hisenda Ortigosa són conscients de l'avantatge que els suposa tenir els seus productes a la plataforma. "Hi portem al voltant d'un mes i ja hem tingut 15 comandes", ens explica el gerent. Javier Ortigosa sap que Correus Market els ajuda a tenir gran visibilitat en el mercat, ja que "de manera individual a través d'una pàgina web pròpia és més costós quant a temps i diners".

Carmen Pico apunta que "iniciatives com Correus Market i tots els organismes que donin suport a petites i mitjanes empreses afavoreixen a totes les parts, ja que la qualitat no entén de fronteres".