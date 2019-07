Emprendre als 50

L'emprenedoria s'ha convertit en el motor que impulsa homes i dones que necessiten una via per seguir endavant i no aturar-se mai. Molts no conceben la seva vida laboral d'una altra manera més que sent els seus propis caps, altres tenen una necessitat de reinventar-se i altres es veuen obligats per la manca de treball per compte d'altri a buscar el seu propi pla B. És el cas dels emprenedors de més de cinquanta anys.

Aquesta situació suposa un nou començament de treball, un reciclatge que els porta a enfrontar-se a grans reptes, però amb les idees molt clares. Normalment venen d'haver patit un procés d'ERO o una prejubilació, encara que també n'hi ha que s'hi aventuren pel plaer d'afrontar un nou repte en les seves carreres, i sempre per la necessitat de seguir sent productius i desenvolupar noves idees.

Coneixen els procediments, dominen les metodologies de treball i saben el que funciona a força d'experiència. Són capaços de detectar ràpidament un problema i donar-li una solució amb la mateixa agilitat. Solen desenvolupar-se pel seu compte en àrees de consultoria, financeres o R+D.

Però el seu taló d'Aquil·les se situa en les noves tecnologies, el maneig de les xarxes socials o l'accés a altres innovacions com la Intel·ligència Artificial o el big data. No obstant això, tal com destaca Sandra Rodríguez, presidenta d'AEMPYME, Associació Espanyola d'Emprenedors, Micropymes i Pimes, "cada vegada més, els emprenedors sènior estan adquirint, a través de la formació, coneixements tecnològics per alimentar els seus coneixements i poder-los aplicar en les iniciatives".

Maig tancava amb un total de 1.556.030 autònoms i 1.339.188 Pimes, de les quals 1.154.115 són microempreses, 159.015 són petites empreses, i 26.058 són mitjanes, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. No obstant això, no hi ha dades concretes sobre l'emprenedoria sènior a Espanya, mentre que en altres països sí es realitzen estudis sobre aquesta població. Des d'AEMPYMES fan referència a l'Informe Especial del Global Entrepreneurship Monitor sobre Emprenedoria Sènior, publicat a l'abril del 2018, i que analitza l'activitat emprenedora a 104 països. Aquest informe assenyala que un 18% dels emprenedors són sènior (entre 50 i 64 anys), un altre 18% són de mitjana edat (de 30 a 49), un 13% és de la tercera edat (de 65 anys en endavant) i només un 11% és jove (entre 18 i 29 anys). És a dir, que «hi ha més emprenedors "jubilats" que millennials», destaca Rodríguez.



Manca de visibilitat



L'emprenedoria sènior compta amb poques ajudes públiques dissenyades específicament per a aquest segment de la població, al contrari del que passa amb les ajudes dissenyades per a joves. Excepte comptades excepcions, els majors de 50 anys opten menys a aquestes ajudes que la resta d'emprenedors, de manera que l'edat suposa un hàndicap. Els que decideixen començar un nou projecte mantenen una productivitat i segueixen contribuint a l'economia del país. Els majors de 50 anys tenen poca visibilitat, tot i que aporten. Segons indiquen des d'AEMPYME, a més poden revertir tot el seu coneixement i actuar com a 'business angels', ja que no només creen els seus propis negocis, també poden ajudar, i molt, els Millenials a consolidar els seus models de negoci.

El treball de donar suport a aquest col·lectiu i a les seves necessitats finalment el realitzen empreses privades i les seves fundacions. Per exemple, el Programa Imparables d'Aquarius. Aquest és el primer programa intergeneracional d'emprenedoria social posat en marxa per a majors de 60 anys, i va ja per la seva tercera edició. En aquesta ocasió, el guanyador ha estat José Manuel de Ben, amb el projecte 3DImpact, pel qual ha estat dotat amb un total de 5.500 euros en concepte de capital llavor per posar en marxa la seva iniciativa. Aquesta no és la primera vegada que José Manuel posa en marxa un projecte. Ell va desenvolupar la seva carrera professional en el món de les noves tecnologies, com a assalariat, però també com el seu propi cap.

No obstant això, després de jubilar-se, la seva ment inquieta el va portar a posar en marxa un projecte més. Als seus 69 anys li seguia "picant el cuquet" i, a més, "estem vivint un moment de gran efervescència pel que fa a les tecnologies i no volia quedar-me'n fora. També m'ha motivat fer alguna cosa per la societat i el medi ambient", comenta. I és que el seu projecte es basa en la recuperació de residus i cartutxos que es produeixen amb la impressió 3D, i és un projecte inclusiu que dona feina a persones en risc d'exclusió social.



Elles també



El nombre de dones emprenedores, en general, a Espanya va créixer el 17% el 2017 i el 22% el 2018. "Això és una clara demostració del creixement del paper de la dona en el món empresarial" destaca Eva Serrano, presidenta d'ASEME, Associació espanyola de Dones Empresàries, i continua: "La dona emprenedora i empresària és més conservadora en la seva presa de decisions, i per això els seus projectes empresarials solen avançar de forma més solvent i estable". Però "tot i que elles a partir dels 50 anys viuen una situació familiar que requereix menys dedicació, cosa que els anima a emprendre, el finançament és una barrera que està molt relacionada amb l'edat", subratlla.

Tradicionalment, elles s'han centrat en l'hostaleria i el comerç. No obstant això, ·cada vegada més les dones assumeixen reptes en les àrees tecnològiques, especialment aquelles que han desenvolupat una carrera professional en aquest sector, i veuen truncada la seva carrera professional per prejubilacions o EROs", comenta la presidenta d'ASEME. A aquestes dones emprendre més enllà dels 50 els permet també trencar el sostre de vidre.

A Espanya els homes i dones que emprenen més enllà dels 50 necessiten tenir més visibilitat i suport, a causa de tot el que poden seguir aportant a la societat i l'economia. Ells posen les ganes, les idees i l'experiència laboral adquirida després de molts anys.