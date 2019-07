Europa se suma a l'economia circular per impulsar l'ocupació

En els pròxims vint anys es crearan més de dos milions d'oportunitats d'ocupació a Espanya vinculades a l'economia circular. Són previsions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), que defensa el trànsit urgent cap a un model productiu més sostenible tant des del punt de vista mediambiental com laboral. El canvi ja és en marxa, però perquè tingui èxit necessita la implicació de governs, institucions internacionals, agents socials, empreses i ciutadans.

L'economia circular o verda es basa en la reutilització, la reparació i el reciclatge, conceptes radicalment oposats a l''un sol ús' actual. Es tracta d'una forma col·laborativa de consumir, que posa el focus en la cadena de consum. L'economia lineal, la que actualment preval, se centra en l'extracció-producció-consum-deixalla, mentre que l'economia circular proposa tancar el cicle de producció, de manera que els recursos no es tiren, sinó que tornen de nou a la cadena, es reparen, es 'refabriquen' i es reutilitzen. S'estalvien costos i residus.

L'actitud del consumidor i de les empreses són crucials per aconseguir aquest canvi de model productiu. Les noves generacions valoren molt les accions empresarials en l'àmbit social i mediambiental i les empreses es veuen obligades a tenir-ho en compte. Però no totes s'enfronten per igual al repte de l'economia circular, algunes companyies han adoptat els principis del bon govern corporatiu, publiquen memòries de responsabilitat social corporativa, d'altres realitzen accions solidàries o relacionades amb el medi ambient. Tot això influeix en la seva reputació, en la seva imatge de marca i són conscients que han de cuidar-la.

"Més del 80% de les empreses espanyoles tenen algun tipus d'estratègia de responsabilitat social corporativa, que es basa majoritàriament en els tres pilars de la sostenibilitat: econòmic, social i mediambiental", explica Elena Bulmer, professora de Sostenibilitat a EAE Business School. Empreses com el Banc Santander, Naturgy, Iberdrola, Endesa, Ferrovial o Indra estan entre les que acumulen més experiència en sostenibilitat.

A Espanya sempre ha primat la preocupació per temes socials, assenyala aquesta experta, però en els últims anys s'està posant més èmfasi en la conscienciació mediambiental i cada empresa ho enfoca segons la seva missió i l'ADN de l'organització. "Les energètiques s'estan bolcant més en temes d'energies renovables, mentre d'altres es centren en el reciclatge d'envasos. CocaCola, per exemple, inverteix en projectes de conservació relacionats amb l'aigua i la recollida i reciclatge de residus, com el seu suport al projecte 'Mars Circulars' de l'ONG Chelonia, que promou la conservació d'espais marins i l'economia circular".

Per a les que cotitzen a borsa, hi ha el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), que mesura el grau de sostenibilitat de les empreses. Hi participen 3.500 societats, de les qual 30 són espanyoles. Iberdrola n'és una. L'elèctrica té una estratègia de responsabilitat social corporativa i desenvolupament sostenible, que desenvolupa en un pla biennal (2018-2019) i que se centra en set prioritats alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, amb els quals la companyia està compromesa, assegura un dels seus portaveus. Aquestes set prioritats són: lluita contra el canvi climàtic i protecció de biodiversitat, contribució al benestar de les comunitats en què opera, desenvolupament socioeconòmic sostenible, innovació i qualitat per als seus clients, bon govern, transparència i gestió de grups d'interès, promoció de la RSC a la cadena de subministrament i seguretat laboral i desenvolupament de l'equip humà.

La companyia aposta per una transició energètica cap a un model sostenible i per les energies netes. És, ens explica el seu portaveu, una de les companyies amb menys emissions i s'ha compromès a ser neutra en carboni l'any 2050.

A poc a poc les empreses espanyoles es van sumant a aquest corrent sostenible. No obstant això, encara els queda per assolir el nivell de moltes companyies europees, que destaquen a escala mundial per les seves estratègies en sostenibilitat. "Els països escandinaus ja fa dècades que desenvolupen una economia circular -destaca Elena Búlmer-, mentre que a Espanya l'any passat s'anunciava com a una cosa 'innovadora'. Suècia, per exemple, té un cúmul de residus 'zero' i a nosaltres encara ens costa arribar a les taxes de reciclatge establertes per la Unió Europea ". Altres països europeus, com Dinamarca, són més innovadors i estan reconeguts internacionalment pel transport sostenible. "En aquests un elevat percentatge de persones fan servir bicicleta i entre les empreses es promociona la simbiosi industrial. Un exemple clar es veu en Kalundborg, un complex danès compost per diverses companyies en què s'aplica l'economia circular i on els residus d'una empresa componen la matèria primera per al funcionament d'una altra. És una demostració de col·laboració empresarial que pretén minimitzar la generació de residus i que beneficia la conservació del nostre planeta", subratlla l'experta en sostenibilitat d'EAE Business School.

La implicació dels governs i les polítiques que afavoreixin l'economia circular seran transcendentals per assolir els objectius de sostenibilitat en els propers anys, subratllen els experts, però el que farà que això canviï seran les noves generacions, que ja estan exigint aquesta transformació.

