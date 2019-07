La quarta edició de GMchef reuneix més de 200 participants de 14 escoles d'hostaleria de Catalunya

GMchef Alimenta Tu Talento 2019, el concurs gastronòmic organitzat per Gros Mercat dirigit a tots els estudiants de primer any d'Hostaleria i Cuina, presenta la seva 4ª edició més multitudinària on han participat més de 1.000 aspirants de 159 escoles d'Hostaleria i Cuina, acompanyats per 160 mentors i que han competit dividits en 6 regions: Nord Peninsular, Centre Peninsular, Zona Llevant i Balears, Catalunya, Andalusia i Canàries.

Tots els participants han presentat en la primera fase del concurs, una proposta culinària en format de tapa freda o calenta, i els 5 millors de cada zona competiran en 6 Semifinals per un lloc en la Gran Final de GMchef a Madrid.

Les Semifinals

Les semifinals que se celebraran en 6 ciutats espanyoles durant els mesos de setembre i octubre, acolliran a 30 futurs Xef, que s'enfrontaran a un jurat de primer nivell format per reconeguts Xef d'Estrella Michelin, crítics gastronòmics i reconeguts periodistes del sector, que valoraran les seves aptituds com a futurs Xef.

DATES SEMIFINALS

24 de setembre - Bilbao – Escuela Hostelería Bilbao

1 d'octubre - Madrid – IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

8 d'octubre - Barcelona – Escola Hostelería Hospitalet

15 d'octubre - Valencia – CIPFP Cheste

22 d'octubre - Sevilla - IES Heliópolis

29 d'octubre - Gran Canaria - Hotel Escuela de Santa Brígida

La semifinal regional de Catalunya se celebrarà el proper 8 d'octubre a "l'Escola Hosteleria Hospitalet". Més de 200 estudiants de primer curs de 14 escoles d'hostaleria i cuina de Barcelona, Tarragona, Girona i Terrassa han format part de la fase inicial i han competit per passar a la semifinal. RSO

La Gran Final

La Gran Final de GMchef se celebrarà a Madrid el proper 12 de novembre, i els 6 aspirants arribats de diversos punts de la geografia d'Espanya, intentaran sorprendre un jurat d'excepció compost per destacats cuiners amb 3, 2 i 1 Estrella Michelin, a més d'un prestigiós periodista gastronòmic i altres xefs reconeguts del sector.

La Gran Final de l'edició de 2018 es va celebrar en el Mas Marroch del Celler de Ca Roca, amb un jurat excepcional presidit pel cuiner Joan Roca (3 estrelles Michelin – El Celler de Ca Roca), que va estar acompanyat per Erlantz Gorostiza i Xanty Elías; a més de per el periodista gastronòmic Jesús Terrés i el CEO de GM Food, Pere Laymon.

GMchef és un concurs gastronòmic organitzat per Gros Mercat que compta amb la col·laboració de Unilever i Hellman's. El seu objectiu és fomentar el talent i la creativitat en la gastronomia, formar a futurs Xef i reconèixer als 3 primers classificats amb un Stage en pràctiques en els principals restaurants d'Estrella Michelin del País.

El concurs, creat en 2016, és el concurs de tapes per a estudiants de primer curs d'escoles d'hostaleria i cuina en el territori nacional. En l'anterior edició de 2018 es van inscriure més de 80 Escoles i 630 participants. En l'edició de GMchef Alimenta tu Talento 2019 han participat 159 escoles i més de 1.000 alumnes.