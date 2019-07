El 2017 va tancar amb un 1,1% més de pimes i el seu valor de producció va pujar un 4,3%

Les pimes catalanes van créixer un 1,1% en nombre el 2017 fins a les 519.109 empreses, és a dir, 5.789 noves petites i mitjanes empreses en comparació amb 2016. A més, el nombre d'ocupats va augmentar un 3% fins als 1.886.581 i el seu valor afegit brut (VAB) va ascendir un 4,3% fins als 121.047 MEUR, segons l''Anuari de la Pime catalana'19' elaborat per Pimec. En aquest sentit, les pimes representen el 59,6% del valor de la producció catalana –un 0,6% més que el 2016- per davant del VAB de les grans empreses -35,9%- i de l'administració pública -4,5%-. El president de PIMEC, Josep González, ha afirmat que les xifres demostren que el 2017 "va ser un bon any" malgrat les "coses lamentables" que es van dir. En la mateixa línia, el secretari d'Economia, Joaquim Ferrer, ha destacat els increments "malgrat tot el que es va arribar a dir".

El 2017 les pimes catalanes van millorar el seu valor afegit brut en general però destaca el 8,6% d'increment en el cas de les empreses de construcció. Les del sector serveis van millorar el seu valor de la producció un 4,6%, en el sector primari es va registrar un increment del 4% i d'un 1,7% en la indústria.

El nombre d'ocupats va créixer especialment en el sector de la construcció (7%), seguit del primari (3,8%), el serveis (2,8%) i la indústria (1,8%).

Pel que fa a la rendibilitat financera de les pimes catalanes, es va situar en el 7,4% el 2017, un nivell lleugerament inferior al del 2016 (7,7%). Per dimensió, la rendibilitat financera més alta el 2017 la va registrat la petita empresa (12,3%), seguida de la mitjana (11%) i la micro (6,5%). D'altra banda, la rendibilitat econòmica es va situar en el 5,8%. En l'estructura del passiu, el 2017 segueix augmentant el pes dels recursos propis fins a assolir el 51,8% del total.

González ha insistit que durant i després dels fets polítics de la tardor del 2017 Pimec ja va dir que havia estat un bon any i ha afirmat que les dades ho corroboren. "Vam dir que anàvem bé", ha destacat, al temps que ha reclamat que quan es parli de xifres es parli de xifres i no es barregi amb política. D'altra banda, ha afirmat que per les informacions que tenen el 2018 "també serà un bon any".

De la seva banda, Ferrer ha expressat la seva "satisfacció" malgrat que "es va dir que venien les plagues d'egipte". El secretari ha lamentat que els mals auguris "només perjudiquen l'economia" però ha celebrat que "malgrat que intenten influir, els números són els números". "Quan estàs dient que el 2017 el nombre d'empreses creix un 1%, els ocupats un 3% i el valor brut un 4,3%, molt mal any no ha sigut", ha declarat.

Ha afegit que les xifres també revelen que els centres productius a Catalunya van incrementar l'ocupació a Catalunya el 2017. "Això demostra que hem de ser capaços d'explicar les coses com són", ha apuntat, al temps que ha apuntat que "si les pimes van bé, el país va bé".

Perfil de la pime exportadora: industrials, més antigues i més grans

Pimec ha presentat també aquest dimarts un monogràfic sobre les pimes exportadores que conclou que el perfil majoritari d'aquestes és el d'una empresa industrial, més antigues, més grans, més rendibles i amb més productivitat.

Aquest estudi mostra que el nombre d'empreses catalanes exportadores s'ha mantingut pràcticament constant entre 2014 i 2018, amb una petita davallada el 2017. En aquest període el creixement ha estat del 0,7% fins a les 47.918 empreses, el que representa que el 9,8% de les pimes són exportadores. D'altra banda, el valor de les exportacions catalanes ha passat dels 60.291 MEUR el 2014 als 71.624 MEUR el 2018, un 18,8% més.

Per dimensions, el 46,5% de les pimes mitjanes exporten, el 21,1% de les petites i el 5,3% de les micro. D'altra banda, el 25,7% de les pimes de la indústria exporten, el 7,8% de les del sector serveis, el 5,1% del primari i l'1,9% de les de la construcció. Entre les industrial, destaca que gairebé el 50% de les empreses del sector químic exporta, així com el 43% e les de material de transport.

Per data de constitució, exporten el 21% de les constituïdes abans del 1990 i el 7,8% de les creades a partir del 2010. Per últim, les que exporten obtenen millor rendibilitat financera: un 12,33% contra el 8,5% de les que no ho fan.