Quasi un deu per cent dels catalans compra per Internet més d'un cop a la setmana

El 9,4% dels catalans fa compres per Internet més d'un cop a la setmana i un 15,6% almenys una vegada, segons l'estudi 'Hàbits de Consum a Catalunya i coneixement del drets com a consumidors' que ha impulsat l'Agència Catalana del Consum (ACC). A més, l'enquesta també conclou que un 97,2% es mostra satisfet amb el servei rebut i només un 2,4% es declara insatisfet, i que el 61,5% dels enquestats utilitza sempre les mateixes plataformes web per les seves compres davant el 37,1% que va canviant en funció de les seves necessitats. D'altra banda, l'estudi l''Estudi canvis de comportament social i noves formes de consum', també presentat aquest divendres, constata que els nous comportaments de consum -més ètics i socialment més responsables- fan preveure un canvi en el model de consum actual, i indica que els futurs consumidors exigiran ètica, transparència, honestedat i coherència a les empreses i que apostin per l'activisme social.

Altres dades destacades de l'estudi 'Hàbits de Consum a Catalunya i coneixement del drets com a consumidors' són l'augment de les compres. Concretament, més de la meitat dels enquestats, un 56,4%, ha fet una compra en els darreres tres mesos, ja sigui de productes o serveis. Les principals incidències es produeixen sobretot en moda i complements i productes tecnològics, tot i que el nivell de satisfacció suma un percentatge molt elevat.

D'altra banda, un 54,9% dels ciutadans entrevistats afirma conèixer la nova llei de protecció de dades personals i un 13,2% ha tingut algun problema o incidència amb les seves dades per l'explotació per part d'una empreses sense el seu consentiment i que es tradueix en trucades o correus electrònics.

Amb tot, l'Agència Catalana del Consum constata que tot i que els ciutadans tinguin un major coneixement dels drets dels consumidors continuen sorgint incidències de "forma moderada" i recomana millorar els hàbits com conservar les factures dels tiquets i informar-se millor dels productes comprats.

Pel que fa l''Estudi canvis de comportament social i noves formes de consum' revela que de les contradiccions que defineixen el comportaments de consum actuals es passarà a un nou model de consum més sensible i compromès.

La directora de l'ACC, Elisabeth Abad, ha assenyalat que des de l'Agència "apostem per fer una política de consum molt més igualitària, molt més ètica, solidària i sostenible", i ha ressaltat que "el bon consum, el consum responsable, és aquell pel qual hem de treballar tots plegats, institucions, consumidors i les pròpies empreses". La directora també ha ressaltat que aquests dos estudis són "el primer pas per crear i consolidar en l'Agència una àrea de coneixement en l'àmbit del consum, de prospectiva, recerca i talent".