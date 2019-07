Un 35% de les principals empreses gironines vol disminuir costos

35 de les 100 empreses que més facturen a la demarcació de Girona preveuen reduir costos properament i un 9% es plantegen fer una reducció de plantilla.

Així ho indiquen les dades de l'estudi «Girona 100, SA» elaborat per KPMG. Segons ha explicat la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, aquests canvis es deuen a un creixement de la percepció dels empresaris d'encarar "futurs reptes" com per exemple l'adaptació de les empreses als canvis tecnològics.

D'altra banda, el 64% de les empreses que s'inclouen en aquest llistat van contractar treballadors durant el 2018 i el 81% va augmentar la facturació.