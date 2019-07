Josep Rubau crea el nou Bikeboard, a mig camí entre la bicicleta i la taula de surf

L'enginyer Josep Rubau ha tornat a sorprendre el públic aficionat als esports aquàtics amb el llançament d'un nou aparell. La seva nova producció s'anomena Bikeboard, i està a mig camí entre una bicicleta aquàtica i una taula de surf. Tècnicament, Rubau la defineix com «portàtil i inflable i molt pràctica».

Per a utilitzar l'aparell, l'usuari s'ha d'asseure, agafar el manillar i pedalar. «És com una bicicleta, però en comptes de rodes hi ha una taula inflable a sota, i dona unes sensacions ciclistes molt reals», explica el rosinc. La propulsió de la Bikeboard funciona amb una hèlix, i cada pedalada equival a un total de deu voltes de l'hèlix.

Aparell inflable



El fet que l'aparell sigui portàtil fa que, després d'utilitzar-lo, es pugui carregar al maleter del cotxe, embarcar-lo en un avió, o bé guardar-lo al vaixell. «A més, val a dir que ha estat desenvolupat amb una tecnologia que no necessites cap eina per muntar-lo. Només inflant la taula ja s'encaixa el xassís, i aquest queda fixat».

El Bikeboard s'ha llançat al mercat amb tres models, enfocats per a tres tipus de públic diferent.

El primer model és el que s'anomena Enjoy. És un model estàndard pensat per tal que tota la família el pugui utilitzar. El segon model és el de modalitat Fitness, i està pensada per a aquells que vulguin fer entrenaments ciclistes. En aquest sentit, Rubau diu que «ara a l'estiu, quan les carreteres estan plenes de cotxes i camions, la Bikeboard permet fer una jornada d'entrenament intensiu sense gens de perill, ja que es va per dins de l'aigua». L'últim model és el Race, que és de caràcter més competitiu. Aquesta és l'única versió que, tot i que segueix sent lleugera, no és inflable, ja que el casc i l'estructura estan construïts amb fibra de carboni.

La Bikeboard s'ha estat desenvolupant durant sis mesos, i avui dia està en fase de producció, esperant que a principis d'agost ja s'entreguin. La primera partida compta amb un total de 210 unitats que es comercialitzaran des de 2.475 euros i fins a 9.875 euros per unitat depenent del model.

Després de la temporada d'estiu, el producte es promocionarà a les fires nàutiques de Mònaco, Barcelona, Cannes i Düsseldorf, entre altres.





Número u a escala mundial



L'empresa Red Shark Bikes, que disposa d'un centre tècnic de desenvolupament al Port Esportiu de Roses, és el número u a escala mundial pel que fa a aquesta tipologia de productes. «Hi ha productes semblants dins el món nàutic, però no tenen res a veure. No tenen tant de desenvolupament al darrere, no són tan segurs i no corren tant com els nostres», diu l'impulsor.

Els interessats poden adquirir els models a través de distribuïdors, o bé a través de la pàgina web de l'empresa, que comercialitza a públic particular i també a empreses del món nàutic.





Arranca del trimarà aquàtic

El Bikeboard és el mateix concepte que el trimarà aquàtic, la bicicleta d'aigua que Rubau va treure al mercat a principis d'estiu de l'any passat. El gran problema, però, era la seva rigidesa, poca funcionalitat, i la falta d'emoció, ja que «hi havia poques sensacions ciclistes pels estabilitzadors. No permetia jugar amb les onades». Cal apuntar que, del trimarà, Rubau en va crear una versió elèctrica: la e-bike. Aquesta va ser la primera bicicleta elèctrica aquàtica que es feia al món, i tot va ser gràcies a «escoltar el que el mercat demana i estar envoltat d'un gran equip de professionals especialistes», tal com diu Rubau.