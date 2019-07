TEISA rep un reconeixement per la sostenibilitat en les flotes de vehicles

L'empresa banyolina d'autobusos TEISA ha estat reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat a les flotes de vehicles amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Es tracta d'un sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

TEISA aposta per la renovació de vehicles i la incorporació de tecnologies més eficients des dels seus inicis, un fet que ha estat clau a l'hora d'assolir els requisits que s'han de complir per a l'obtenció del distintiu. Un exemple d'aquesta aposta ha estat la recent incorporació de dos vehicles híbrids a la seva flota. La importància d'aquesta adquisició, a banda de l'aposta per noves fórmules menys contaminants, és que aquests vehicles estan donant informació rellevant sobre l'estalvi d'emissions i el funcionament d'aquesta tecnologia en operació urbana i interurbana.

En el cas de les flotes de vehicles, aconseguir la distinció implica que les empreses de transport utilitzen vehicles amb un nivell baix d'emissions de gasos contaminants en especial de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen. També reconeix l'ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació i gestió de la mobilitat dels vehicles de motor. D'aquesta manera, les empreses que obtenen el distintiu contribueixen en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la reducció de les emissions de CO2. Alhora, posa en valor la formació continuada dels treballadors en conducció eficient.

Segons les bases, obtenir el distintiu de la Generalitat suposa beneficis per a empreses com TEISA, ja que les prepara per a futures exigències ambientals europees, aporta un valor afegit a l'hora de ser contractades i posiciona la flota de cara a obtenir avantatges en matèria de mobilitat.

L'obtenció de la certificació de Garantia de Qualitat Ambiental se suma a les ja adquirides per TEISA (ISO 9001, ISO 14001 i UNE 13816), que cada any s'aconsegueixen renovar demostrant el compromís que té l'empresa amb matèries de qualitat i medi ambient.



Set milions d'inversió en tres anys

Des dels seus inicis, TEISA, fundada el 1920, ha estat compromesa amb el medi ambient i amb la qualitat del servei ofert. En els darrers tres anys, la firma gironina ha invertit 7 milions d'euros en la renovació de la flota, tant de busos com d'autocars. El 2016 s'hi van destinar 1,9 milions d'euros, el 2017 la inversió va pujar fins als 2,3 milions i l'any passat, la partida va tornar a augmentar, arribant fins als 2,8 milions.

El Grup TEISA dona feina a unes 220 persones de forma directa a les comarques gironines i contracta uns 90 acompanyants de transport escolar. L'empresa compta amb una flota de 185 autocars, entre busos urbans, autocars interurbans de rodalies i mitja distància. En total, opera més de 50 línies de transport regular, ofereix serveis sota demanda en zones rurals i realitza unes 80 rutes escolars i de transport adaptat, a banda d'oferir serveis d'excursions d'àmbit estatal i circuits internacionals.