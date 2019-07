Les empreses de productes ecològics augmenten prop d'un 40% en cinc anys

Les empreses de productes ecològics han crescut prop d'un 40% en els darrers cinc anys a Catalunya. En concret, s'ha passat 2.470 el 2013 a les gairebé 4.000 que hi ha actualment. Una pujada que és general a les quatre demarcacions, si bé la de Barcelona és la que més firmes té registrades, segons les dades d'Unió de Pagesos (UP).

Des del sector consideren que el principal motiu és "la consciència per menjar sa" que ha anat adquirint la ciutadania, però també la qualitat dels productes que ofereix l'ecològic. En aquest sentit, el gerent de l'empresa Mas Marcè – Làctics Peralada, Manel Marcè, deixa clar que les directrius marcades pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) són "clares" i no permet "disfressar" un producte eco si no ho és. Una altra raó que explica l'increment, explica Marcè, és la qualitat dels productes que ofereixen.