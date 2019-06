La tercera empresa més morosa amb Hisenda d'Espanya és de Vilamalla: 134,2 MEUR de deute

L'Agència Tributària ha fet pública la llista de morosos amb Hisenda que, a data de juny de 2019, incorpora 4.028 noms (3.713 són persones jurídiques) que deuen més de 14.100 MEUR a les arques públiques. Entre ells, apareixen els noms de l'exministre i exdirector de Bankia Rodrigo Rato (empresonat), l'exbanquer Mario Conde, la presentadora Patricia Conde, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz o l'exmotorista català Sito Pons (Alfonso Pons Ezquerra).

En l'àmbit empresarial, hi ha diverses societats amb seu a la demarcació de Girona, entre elles Vittone 1842 SL de Vilamalla. Segons el llistat de l'Agència Tributària, Vittone 1842 és la tercera empresa deutora de l'erari públic amb un compte pendent de 134,2 milions d'euros. Per davant d'ella hi ha Reyal Urbis, amb 353,2 milions i Grupo Isolux Corsan amb 315,9 MEUR. Més a baix hi ha el Club Bàsquet Girona, amb 10,1 MEUR i Hotels Rosincs SL, que deu 8,8 MEUR

.

La llista s'ha actualitzat respecte el juny del 2018 i, segons les dades que publica l'Agència Tributària, la cinquena edició d'aquest llistat reflecteix un 6,7% menys de deutors i una reducció de l'import pendent d'un 7,8%. Salten de la llista noms que l'any passat eren destacats, com el del futbolista Dani Alves o el cantant Miguel Bosé.



3.713 persones jurídiques

L'Agència Tributària ha fet pública la llista de morosos amb Hisenda que, a data de juny de 2019, incorpora 4.028 noms (3.713 són persones jurídiques) que deuen més de 14.100 MEUR a les arques públiques. Entre ells, apareixen els noms de l'exministre i exdirector de Bankia Rodrigo Rato (empresonat), l'exbanquer Mario Conde, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz o l'exmotorista català Sito Pons (Alfonso Pons Ezquerra). La llista s'ha actualitzat respecte el juny del 2018 i, segons les dades que publica l'Agència Tributària, la cinquena edició d'aquest llistat reflecteix un 6,7% menys de deutors i una reducció de l'import pendent d'un 7,8%. Salten de la llista noms que l'any passat eren destacats, com el del futbolista Dani Alves o el cantant Miguel Bosé.

Seguint la Llei Tributària General, l'Agència Tributària ha fet públic aquest dijous un llistat complert amb 4.028 de persones i empreses que deuen diners a Hisenda. Segons dades de la mateixa agència, el llistat s'ha reduït tant en nombre com en quantitat total que es deu a les arques públiques.

L'empresa Vittone 1842 Societat Limitada es va constituir a Figueres fa més de deu anys, però té la seva seu al poligon de Vilamalla. Es dedica a l'obtenció d'aiguardents, compostos, licors i aperitius no procedents del vi, segons es va especificar en el moment de la seva formalització.

Del total de 4.028, 315 són persones físiques que deuen quasi 700 MEUR i 3.713 són persones jurídiques (empreses) que arriben a un deute de 13.400 MEUR. De la xifra de deutors totals, un 39% es troben en concurs de creditors, amb una xifra que ascendeix als 6.700 MEUR.



2.000 noms menys des de la primera edició



Respecte la primera edició de desembre de 2015 (fet amb dades recopilades al juliol del mateix any), el nombre de deutors s'ha reduït en 2.000. Concretament, un total de 2.079 deutors que figuraven en el primer llistat ja no apareixen al cinquè, de manera que més del 42% dels deutors del primer llistat ja no es troben en la situació que motivaria la seva aparició en el llistat de grans deutors.

Fa un any, el nombre de deutors del primer llistat que ja no apareixien en el quart era el 31%; d'aquesta manera, en un any el percentatge de deutors inicials (primer llistat) que han desaparegut de les llistes ha crescut en 11 punts (en dos anys, més de 20 punts).

Text