Manual de deu bones pràctiques per a aprofitar les rebaixes d'estiu

Tot i que ja fa setmanes que algunes marques anuncien descomptes i promocions en els productes que ofereixen, les rebaixes d'estiu comencen oficialment el dilluns 1 de juliol i s'allargaran fins al 31 d'agost. Per a planificar i organitzar les compres i evitar el malbaratament, Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), experta en màrqueting, proposa un decàleg de bones pràctiques que cal tenir en compte abans i durant els dies de rebaixes:



Preparar una llista. Cal fer una llista del que realment necessitem. El primer pas és identificar el que ja tenim i el que realment ens fa falta.

Cal fer una llista del que realment necessitem. El primer pas és identificar el que ja tenim i el que realment ens fa falta. Fer un pressupost . Si es destina a les rebaixes un pressupost tancat, es pot repartir millor la quantitat que es dedicada a aquestes compres i s'hi pot anar amb uns objectius clars i realistes. El consumidor potencial ha de pensar quina quantitat màxima pot gastar i s'ha de cenyir a aquest pressupost.

. Si es destina a les rebaixes un pressupost tancat, es pot repartir millor la quantitat que es dedicada a aquestes compres i s'hi pot anar amb uns objectius clars i realistes. El consumidor potencial ha de pensar quina quantitat màxima pot gastar i s'ha de cenyir a aquest pressupost. Comprovar que tots els productes rebaixats són articles que s'han exposat anteriorment. A l'etiqueta de cada producte hi ha de constar el preu anterior i el preu rebaixat o el percentatge del descompte.

són articles que s'han exposat anteriorment. A l'etiqueta de cada producte hi ha de constar el preu anterior i el preu rebaixat o el percentatge del descompte. Comparar preus. Cal intentar no cedir a la impulsivitat: és millor comparar preus diferents abans de tirar endavant la compra, com se sol fer quan no hi ha rebaixes. S'ha de valorar la relació qualitat/preu del producte; comprar a preus molt baixos anima a comprar més.

Cal intentar no cedir a la impulsivitat: és millor comparar preus diferents abans de tirar endavant la compra, com se sol fer quan no hi ha rebaixes. S'ha de valorar la relació qualitat/preu del producte; comprar a preus molt baixos anima a comprar més. Comparar marques . Les rebaixes són una bona oportunitat per a comprar un producte de qualitat i de marca a un preu més baix que durant la resta de la temporada i per a trobar alguna ganga.

. Les rebaixes són una bona oportunitat per a comprar un producte de qualitat i de marca a un preu més baix que durant la resta de la temporada i per a trobar alguna ganga. Tenir en compte les franges horàries . Quan hi ha molta gent a les botigues se sol comprar d'una manera més estressada i impulsiva. El fet de triar uns bons horaris de compra ens pot ajudar a mirar tota la gamma de productes i a pensar bé el que volem comprar.

. Quan hi ha molta gent a les botigues se sol comprar d'una manera més estressada i impulsiva. El fet de triar uns bons horaris de compra ens pot ajudar a mirar tota la gamma de productes i a pensar bé el que volem comprar. Emprovar-se la roba abans de comprar-la. Moltes vegades es compra roba que no és de la nostra talla només perquè està bé de preu. Segurament aquest article acabarà penjat a l'armari amb l'etiqueta durant molt de temps. És recomanable emprovar-se amb calma la roba, triar la talla adequada i només comprar el que realment necessitem.

abans de comprar-la. Moltes vegades es compra roba que no és de la nostra talla només perquè està bé de preu. Segurament aquest article acabarà penjat a l'armari amb l'etiqueta durant molt de temps. És recomanable emprovar-se amb calma la roba, triar la talla adequada i només comprar el que realment necessitem. La qualitat té un preu. Els preus han de ser inferiors, no la qualitat del producte. És important revisar els articles (els acabats, les costures, els complements, les peces...) abans de comprar-los per a no tenir un disgust després. També és aconsellable anar a botigues de confiança o amb productes dels quals tinguem referències.

Els preus han de ser inferiors, no la qualitat del producte. És important revisar els articles (els acabats, les costures, els complements, les peces...) abans de comprar-los per a no tenir un disgust després. També és aconsellable anar a botigues de confiança o amb productes dels quals tinguem referències. Pagar en efectiu o amb targeta és el mateix . Pagar amb targeta ens impedeix controlar físicament els diners que gastem. No es tracta de pagar només en efectiu, però sí que hem de prendre consciència del que anem pagant amb la targeta o bé apuntar-ho. A més, el comerç ha d'anunciar les diverses formes de pagament de manera visible i exposar la informació de serveis addicionals, com ara les tarifes, els terminis i el funcionament.

. Pagar amb targeta ens impedeix controlar físicament els diners que gastem. No es tracta de pagar només en efectiu, però sí que hem de prendre consciència del que anem pagant amb la targeta o bé apuntar-ho. A més, el comerç ha d'anunciar les diverses formes de pagament de manera visible i exposar la informació de serveis addicionals, com ara les tarifes, els terminis i el funcionament. Guardar el tiquet de compra. El comprovant de pagament és la nostra garantia de compra per a demanar un canvi, una devolució o un reemborsament. A més, si l'article és defectuós, el comerciant està obligat a canviar-lo. La normativa vigent indica que els productes de les rebaixes també tenen una garantia de dos anys.



El període de rebaixes és un bon moment per a aconseguir productes amb descomptes, però és important no deixar-se portar per l'impuls. «És important planificar la compra, no tan sols per a evitar que fem compres impulsives, sinó per a comprovar que l'establiment aplica realment les condicions que anuncia», recomana Neus Soler.

Com apunta, «l'única manera de saber, per exemple, que s'ha aplicat el descompte o que es manté la qualitat del producte és havent comprovat aquests factors quan l'article no estava rebaixat».

Cal destacar, també, que la funció de la publicitat és persuadir el consumidor perquè triï un producte determinat, però que la decisió de la compra final la pren el mateix consumidor. Per tant, a l'hora d'anar a comprar, l'experta en màrqueting recorda que «és important ser molt conscient de la necessitat real o no d'adquirir aquest producte i, si es tracta d'un caprici, establir un pressupost màxim».