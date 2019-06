Isidre Fainé, únic representant espanyol en el llibre de Forbes dels grans filantrops del s. XXI

Warren Buffett, Bill i Melinda Gates, Isidre Fainé, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg i Priscilla Chan, Sergey Brin, George Soros, Carlos Slim, Alice Walton, Charles i David Koch, Jeff Bezos, Chuck Feeney, Azim Premji, Li Ka-shing i Aga Khan IV. Aquests són els noms inclosos en el volum Filantropía y progreso. Grandes filántropos del sigloXXI, impulsat per Forbes.

Sota el títol «Un filantrop d'arrels humils», la semblança de Fainé repassa la seva trajectòria des de la seva infància en un barri humil de Manresa fins a la seva tasca actual al capdavant de la Fundació Bancària "la Caixa". El capítol aprofundeix en aspectes com la influència dels seus pares i dels valors que li van transmetre; l'admiració per la figura de Francesc Moragas, fundador de "la Caixa"; i l'aposta ferma per la formació de directius.

D'acord amb el fil conductor del llibre, es dedica un epígraf específic a la concepció de la filantropia per part de Fainé. El president de la Fundació Bancaria "la Caixa" advoca per una filantropia molt professionalitzada, amb un alt nivell d'exigència, però alhora humil, en el sentit de ser capaç de reconsiderar una intervenció si els seus resultats no són els esperats. Per aconseguir-ho, la filantropia del segle XXI, a parer seu, ha d'estar guiada per quatre principis: anticipació, flexibilitat, complementarietat i eficiència.

«Amb la seva dilatada i acreditada trajectòria en la gestió, Fainé sempre recorda que és molt més difícil la inversió en filantropia que la inversió amb criteris estrictament subjectes a la rendibilitat econòmica. Molt més difícil i també molt més transformadora i perdurable», s'explica en el perfil.

El llibre «és un compromís amb la divulgació de tot allò que estigui lligat a la filantropia. Però busca, a més a més, esperonar, animar que creixi, que millori, que se sàpiga comunicar, perquè la societat sàpiga entendre-la en tota la seva dimensió. És també una crida d'atenció perquè aprenguem a rebre, a entendre els motius del que dona i, per tant, a ser humils i respectuosos», explica Andrés Rodríguez, editor de Forbes, en el pròleg, titulat «Si sou grans empresaris, sereu grans filantrops».

El volum inclou grans empresaris procedents de diferents països —els Estats Units, l'Índia, la Xina o Mèxic— i d'àmbits tan diversos com la tecnologia, les finances, el comerç o les telecomunicacions.

En el cas d'Espanya, la publicació destaca la figura d'Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa", primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món, amb un pressupost de 545 milions d'euros el 2019. L'entitat centra els seus esforços en tres àmbits: social, de recerca i de divulgació cultural.

Isidre Fainé compartint una foto en el Dia del Voluntariat

En els últims deu anys, l'entitat ha dedicat 5.030 milions d'euros als seus programes d'acció social, educativa, cultural i de suport a la recerca mèdica.

Fainé va rebre el Premi Forbes a la Filantropia 2018, en la primera edició d'aquest guardó a Espanya.