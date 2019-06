Els càmpings empordanesos generen 2.200 llocs de treball i aposten per la sostenibilitat

Els trenta-tres càmpings del territori ja estan oberts i amb bones previsions per aquest estiu, malgrat l'augment de la competència en destinacions turístiques. Segons Miquel Gotanegra, president de l'Associació de Càmpings de les comarques de Girona (ACG) i de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), «la impressió general és que serà una temporada semblant a la del 2018, ja que estem al ritme de reserves de l'any passat. Partíem d'un 2017 molt bo, l'any passat vam baixar lleugerament i pensem que enguany es mantindrà». Tot i això, fer previsions en aquest sector basant-se en les reserves resulta complicat, perquè «el client de càmping sol reservar i decidir a última hora».

Actualment la comarca disposa de més de 38.340 places per a usuaris de càmping, fet que genera una ocupació d'uns 2.200 llocs de treball. Moltes d'aquestes feines estan relacionades amb la restauració. Sandra Gard, directora de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, explica que, «cada temporada d'estiu, els restaurants dels càmpings ens demanen professionals, sobretot en el sector de sala i cuiners amb capacitat de dirigir una cuina». Gard apunta que també tenen peticions d'altres establiments, però que el problema és que «no tenim prou professionals per a poder donar resposta a les demandes generades al sector hostaler, ni a l'estiu, ni a l'hivern».



Un bon servei

Durant tot l'any, els establiments realitzen inversions per tal d'augmentar el confort del client: parcel·les més grans, més serveis i més sostenibles. De fet, l'especialització cap a un model de càmpings sostenibles és una de les prioritats que s'ha marcat l'ACG des de fa dos anys i que suposa, a més, una forma d'aportar «experiències innovadores» als visitants que venen d'arreu d'Europa.

Enguany, a les comarques gironines, s'ha destinat una inversió de 45 milions d'euros, sobretot en temes ambientals. El president de l'ACG explica que centrar-se en aquestes millores es deu al fet que «un dels atractius principals és el paisatge i, per tant, som els més interessats que el medi es preservi». En aquest sentit, Gotanegra ha assenyalat que el més important és mantenir-se en «la posició capdavantera» que tenen els càmpings de les comarques de Girona «és molt més difícil mantenir-te que arribar-hi».

Actualment el sector del càmping té una gran quantitat de distintius de qualitat ambiental, i els allotjaments de l'Alt Empordà acumulen una gran cartera de reconeixements.



Els millors reconeixements

A la costa altempordanesa, se situen alguns dels càmpings més guardonats d'aquest any. L'Àmfora i l'Aquarius, de Sant Pere Pescador, van ser premiats per la Federació Internacional de càmping, caravana i autocaravana (FICC) com els millors càmpings d'Europa pel seu elevat nivell d'excel·lència. Les Dunas ha obtingut la classificació de millor càmping de platja d'Europa per la prestigiosa guia Alan Rogers, i tant aquest com l'Àmfora, l'Aquarius i La Ballena Alegre, els han atorgat el Superplatz 2019. D'altra banda, el Bassegoda Park, d'Albanyà, té la qualificació de Starlight Dark Sky, únic a l'Estat.

Pel que fa als distintius de qualitat, podem trobar càmpings que disposen dels sistemes de gestió ambiental EMAS (5) i ISO 14001 o el de garantia de qualitat ambiental atorgat per la Generalitat (5).