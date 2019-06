Torrot-Gas Gas anuncia un ERO temporal de sis mesos per a tota la plantilla

El fabricant de motos Torrot-Gas Gas ha anunciat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal que afectarà tota la plantilla, formada per un centenar llarg de treballadors. Segons avança el diari 'Expansión', l'ERO no només s'aplicarà a la part de producció sinó també al personal d'oficines. La direcció de la companyia va anunciar-ho als sindicats aquest dilluns, i demà els entregarà la documentació de l'expedient. L'ERO temporal arriba poques setmanes després que Torrot-Gas Gas no fes efectius els 20 acomiadaments pactats a la factoria de Salt (Gironès), que es repartien entre la secció de motos elèctriques i la de competició. Segons es va fer públic aleshores, l'empresa arrossegava un deute de 23 milions d'euros (MEUR) i durant el darrer exercici ha patit una davallada de vendes del 50%.

El fabricant de motos elèctriques i de competició ha anunciat als sindicats que tirarà endavant un ERO temporal que afectarà tota la plantilla. La vigència de l'expedient serà de mig any i afectarà tota la plantilla de la companyia (tant els que treballen a fàbrica com a oficines).

Segons avança el diari 'Expansión', l'ERO s'aplicarà a 112 empleats. Però fonts sindicals apunten que l'afectació de l'expedient pot incloure'n molts més, si se sumen els que treballen a la factoria de Salt, a la de Vilablareix (on s'hi fabrica un velocípede elèctric), a les oficines de màrqueting de Mataró i també el personal de Cadis (on la companyia va anunciar que obrirà una nova planta).

La secretària general de la FICA-UGT a les comarques gironines, Isabel Martínez, explica que l'anunci de l'ERO els ha agafat "per sorpresa". La direcció ho va comunicar als sindicats aquest dilluns, i demà hi ha prevista una primera reunió entre les parts. Serà a la fàbrica de Salt i, durant la trobada, els representants de Torrot-Gas Gas faran arribar tota la documentació de l'ERO al comitè.



El d'extinció, sense efecte

L'ERO temporal arriba, precisament, poques setmanes després que la companyia en presentés un altre. En aquest cas, d'extinció. Inicialment, aquest expedient afectava 24 treballadors de la fàbrica de Salt, tot i que amb la negociació, els acomiadaments es van reduir a 20 (catorze de la secció de motos elèctriques que es venen sota el segell de Torrot, i els altres sis, a la de competició de la marca Gas Gas).

El pacte establia indemnitzacions de 33 dies per any treballat amb un topall de dotze mensualitats per aquells que perdessin la feina. Però segons concreta Martínez, aquest ERO no es va acabar aplicant. "Després que Inspecció de Treball hi doni el vistiplau, l'empresa disposava de quinze dies per fer-lo efectiu; però no ho va fer i l'ERO va decaure", diu la secretària de la FICA-UGT.



Deute de 23 MEUR

Segons informa 'Expansión', el 68% de la companyia es troba a mans del fons d'inversió Black Toro Capital (BTC). L'altre 38% és propietat d'Iván Contreras, conseller delegat i fundador de la marca de motos elèctriques.

El fabricant de motos pateix una situació financera delicada. De fet, segons constava a la documentació que acompanyava el primer ERO –el d'extinció- l'empresa arrossega un deute de 23 MEUR, i durant el darrer exercici va patir una davallada de vendes de més del 50% (passant dels 39,3 MEUR de facturació del 2017 als 22 de l'any passat).



En fallida ara fa quatre anys

En el cas de Gas Gas, a més, plou sobre mullat. La històrica marca de motos de competició (trial, enduro i off-road) ja va patir dificultats econòmiques, que la van abocar a la fallida l'any 2015. L'empresa va entrar en liquidació i el fabricant de motos elèctriques Torrot, gràcies a un acord amb el fons d'inversió Black Toro Capital, la va comprar per 9,66 milions d'euros (MEUR).

Després de mesos de tenir la producció aturada, la fàbrica de Salt (ara, sota la marca Torrot Group-Gas Gas) va reprendre la cadena de muntatge al març del 2016.

A principis de maig de l'any passat, la fàbrica de Salt –d'uns 10.000 metres quadrats- va patir un aparatós incendi. Les flames, que van originar una intensa fumera, van acabar afectant, però, el 5% de la planta (i no van malmetre l'estructura de la nau ni les cadenes de producció).



Nova planta a Cadis

A més de la fàbrica de Salt, Torrot-Gas Gas està ultimant l'entrada en funcionament d'una nova planta a Cadis. Les instal·lacions, segons va informar la companyia, se centraran a fabricar velocípedes i suposen una inversió de 16 MEUR.

De totes maneres, l'entrada en servei d'aquesta planta arrossega retards respecte a les previsions inicials (ja que havia d'inaugurar-se a finals de l'any passat). Al març d'aquest 2019, Torrot-Gas Gas anunciava l'inici d'obres per equipar la nova factoria.