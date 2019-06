Els catalans destinen un 49% del sou a pagar el lloguer

Els catalans destinen de mitjana un 49,2% del seu sou a pagar el lloguer, un percentatge només superat pels madrilenys (51%), segons un estudi elaborat pels portals Infojobs i Fotocasa.

El percentatge s'ha calculat tenint en compte un habitatge de 80 metres quadrats i el sou mitjà registrat a Infojobs per a Catalunya, que el 2018 era d'uns 23.727 euros bruts anuals (1.977 euros al mes).

El percentatge de sou destinat al pagament del lloguer a Catalunya és inferior en 1,3 punts al calculat per al 2017, que va ser del 50,5%, però segueix sent molt superior a la mitjana espanyola, on el lloguer absorbeix el 33,9% dels ingressos.

D'una altra banda, l'estudi també estima que els catalans han de destinar l'equivalent a 8,6 anys de sou a la compra d'un habitatge a Catalunya, una mica menys que madrilenys i bascos (9,3 anys) i que balears (9 anys).

Aquesta proporció es calcula tenint en compte un preu d'uns 203.000 euros per a un habitatge de 80 metres quadrats a Catalunya.