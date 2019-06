David Batlle: «Oferim realitat virtual als clients per poder-nos explicar el màxim de bé»

Des d'un primer moment, David Batlle (Figueres, 1982) va tenir clar que el futur de l'arquitectura s'encaminava cap a les tres dimensions. Després de graduar-se en arquitectura a la UPC de Barcelona l'any 2008, va fer un postgrau de rehabilitació d'edificis antics i es va especialitzar amb un curs de BIM, una metodologia que consisteix a dissenyar projectes en 3D, oblidant-se de les dues dimensions. Amb el projecte d'aplicació de part d'aquesta tecnologia a la seva empresa, Batlle Arquitectura, el figuerenc ha guanyat el Premi Emprenedor 2019 de l'Alt Empordà en la categoria de línia innovadora.



- Quan va néixer Batlle Arquitectura, el 2012, com treballàveu?

- Al principi fèiem el que sempre s'ha fet: ens encarregaven una casa, i fèiem els plànols amb una memòria escrita i una descripció. La gent semblava que sobre paper ho entenia, però quan la casa es començava a edificar veien coses que no els agradaven: un espai que s'imaginava gran es veia petit, hi havia detalls de decoració que no els acabaven de convèncer, etc. Tots aquests imprevistos derivaven en canvis en el projecte i, conseqüentment, descontrol.

- És en aquest punt que decideix introduir la tecnologia?

- Sí. Fa uns quatre anys ens vam adonar que el mètode que teníem no funcionava. Vam decidir provar la tecnologia 3D, i l'imprimíem en paper, però la gent no ho acabava d'entendre, perquè la perspectiva enganya una mica.

- I és llavors quan arriba la realitat virtual?

- Exacte. En concret va ser l'any 2018. Nosaltres seguíem treballant en 3D, però la novetat va ser que oferíem als clients la possibilitat de visualitzar els nostres projectes a través d'unes ulleres de realitat virtual a través d'una aplicació mòbil. D'aquesta manera, nosaltres bolquem les imatges que creem al despatx al sistema de realitat virtual, i els usuaris ho poden mirar des de l'APP que es poden descarregar de manera gratuïta.

- Quin benefici té el sistema?

- El millor d'aquest dispositiu és la comoditat. Després del primer visionat del projecte des del despatx, el client es pot endur les ulleres que li regalem i consultar-lo amb calma des de casa seva, sense haver de desplaçar-se. El principal avantatge per al client és que saps perfectament el que es trobarà. La sensació d'haver vist aquest projecte és molt real, i el client es fa una bona imatge del que vindrà. Això fa que el client no s'endugui tantes sorpreses en veure la realitat del projecte i que, per tant, s'evitin canvis i despeses en l'obra.

- Amb quines sensacions es queda la gent després de provar aquest sistema?

- La gent al·lucina. Tothom està molt content i en general es valora molt positivament el fet de poder veure-ho amb calma des de casa. És molt diferent de mirar-ho des del despatx, que potser és més fred.

- Com valora el pas pels Premis Emprenedors?

- Em vaig assabentar d'aquests premis perquè un client del despatx els va guanyar, en l'edició del 2018. L'experiència ha estat molt positiva. En la meva categoria, el procés ha estat molt àgil i ràpid, així que no en tinc cap queixa. Aquests premis t'ajuden també a fer xarxa amb altres emprenedors. Ara ja compto amb una mica de recorregut, però aquests dies he tingut molt present els meus inicis, el 2012, quan vaig engegar l'empresa. A través d'innovar, progressar i créixer, ara som un equip de quatre persones.

- El futur de l'arquitectura passa pel camí que esteu emprenent des de Batlle Arquitectura?

- Sí, claríssimament. Des que vam provar les ulleres, he incorporat la realitat virtual en tots els projectes del despatx. Ara mateix, jo «només» puc crear imatges en 360º, com si estigués quiet. El pas següent, però, serà poder moure's per dins la casa utilitzant la realitat virtual, com si ja estigués feta.