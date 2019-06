L'únic forn de llenya de l'Escala és a Bacus

El restaurant Bacus és el nou protagonista del front de mar de l'Escala. A l'antic emplaçament on durant anys hi havia hagut la pizzeria Dolce Vita ara s'hi aixeca un nou local gastronòmic amb aires renovats, però que manté la mateixa essència de sempre. Oriol Solana, l'antic encarregat de la pizzeria, ha agafat les regnes de la direcció del nou local amb la intenció de crear-hi un entorn «d'ambient familiar i sense pretensions d'alta cuina. El que volem és que la gent vingui a gaudir del que fem», tal com explica ell mateix.

Després d'una reforma a l'interior i a l'exterior, les dues plantes del restaurant Bacus estan llestes per oferir el millor servei als seus clients, gràcies a l'equip de professionals que ja hi treballen, que es caracteritzen per ser joves i dinàmics.

Carn i peix a la brasa

El tret distintiu d'aquest local és el seu forn de llenya, que és l'únic que hi ha al municipi de l'Escala. El forn l'utilitzen per fer peces de carn a la brasa com ara garrí, espatlla de xai, magret, filet, entrecot o bé especialitats sud-americanes com tripa, entraña, vacío o xurrasco. Aquest aparell també s'utilitza per fer peixos a la brasa com ara orada o bacallà.

L'altra especialitat de la casa són els tres tipus d'arrossos que tenen: el mariner, el caldós i el de llamàntol. Per encàrrec, però, els cuiners també poden fer arrossos al gust de cada client. Una de les propostes més demanades és el de carxofes o el de magret i foie.

Per fer boca, el local també ofereix suculentes tapes per picar com ara cloïsses de Jabugo, albergínies amb mel o unes croquetes casolanes molt originals, fetes d'oliva i anxova, de pizza o d'empanades gallegues.

Totes les propostes es poden marinar gràcies a l'extensa carta de vins que tenen, alguns dels quals destaquen per tenir aromes de rosa, cirera o plàtan.

El restaurant està obert cada dia de deu del matí a dotze de la nit, amb servei ininterromput.