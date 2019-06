L'Associació Espanyola de Directius concedeix el seu premi honorífic a Antonio Garrigues Walker

L'Associació Espanyola de Directius (AED) ha distingit el jurista Antonio Garrigues Walker, president d'honor del despatx d'advocats que porta el seu cognom, amb el Premi Honorífic de l'entitat, en el marc de la 27a edició dels premis AED als directius de l'Any. Garrigues Walker i la resta de premiats van rebre els guardons en una gala que es va celebrar dimarts a la nit a Madrid.

A més del jurista, a qui es reconeix la seva dedicació a la professió directiva, el jurat dels premis va distingir José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica, i Belén Garijo, de Merck Healthcare, en la modalitat Gran Empresa; Verónica Pascual, CEO d'ASTI TechGroup, en la modalitat Pime, i Laura Urquizu, CEO de Red Points, en la modalitat Start-up, que s'inclou per primera vegada en el palmarès dels premis en aquesta edició.

L'Associació Espanyola de Directius, entitat creada el 1996, té com a missió contribuir a la millora individual i col·lectiva dels professionals que lideren les organitzacions del país. Amb seus a Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Canàries i Galícia, l'AED s'acosta als líders empresarials experiències, coneixements i noves tendències del món del management. En l'actualitat, l'associació compta amb més de 2.000 membres, dels quals al voltant de dos terços ocupen la màxima responsabilitat de gestió en les seves respectives companyies.

Els premis AED als Directius de l'Any, que arriben amb aquesta a la seva 27a edició, distingeixen aquells executius que més han destacat per la seva activitat professional, a criteri del jurat, en l'últim any. Sergi Guillot, director general de Premsa Ibèrica -grup editorial al qual pertany aquest diari- i Rosa Sánchez, cap de la secció d'Economia de "El Periódico de Catalunya" -del mateix grup editorial- formaven part del jurat dels premis, que estava presidit per Isidre Fainé, fundador i president d'honor de l'AED.