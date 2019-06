L'aeroport de Girona augmenta un 1% els passatgers però manté la tendència a la baixa

L'aeroport de Girona ha guanyat un 1% de passatgers durant aquest maig però manté la tendència a la baixa en l'acumulat de l'any. Segons recull l'estadística d'Aena, el mes passat 229.318 persones van passar per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) per enlairar-se o aterrar en alguna de les companyies que hi operen. Des de principis d'any, però, ho han fet 516.468, un 7,8% menys respecte del 2018. Pel què fa al nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments, durant el mes de maig n'hi ha hagut 2.002, un 1,4% més que el mateix període de l'any passat. D'aquests, 1.705 van ser vols comercials, una dada que suposa un increment del 2,2% d'aquest tipus d'operacions respecte del mateix mes de l'any passat. Si ho comparem amb l'acumulat de l'any, però, hi ha hagut un descens del 8,3% (5.251 operacions). El que més ha baixat han estat les mercaderies. Durant aquest mes, se n'han transportat 9 tones, un 48,5% menys que el mes de maig de l'any passat.

Segons recull l'estadística d'Aena, el nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments, el mes de maig n'hi van haver 2.002, un 1,4% més que el mateix període de l'any passat. D'aquests, 1.705 van ser vols comercials, una dada que suposa un increment del 2,2% d'aquest tipus d'operacions respecte del mateix mes de l'any passat Si ho comparem amb l'acumulat de l'any, però, hi ha hagut un descens del 8,3%, amb 5.251 operacions.

Com ja és habitual, la majoria dels passatgers que aquest abril han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, han volat amb avions de Ryanair. Set de cada deu han escollit aquesta aerolínia, que ha acumulat 170.521 passatgers. La segueix, tot i que a molta distància, Jet2, amb 22.404 i Pobeda, amb 5.982.

Pel què fa als destins, el mes de maig el més sol·licitat va ser Manchester, seguit de Brussel·les, Eindhoven i Londres.

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, al maig se n'han transportat 9 tones, un 48,5% menys que el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat de l'any, es descens se situa en un 17,4%, amb 40,8 tones.