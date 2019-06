La diputació reconeix el mestratge gastronòmic de quatre personatges gironins

Aquest dimarts al vespre, la Diputació de Girona, mitjançant el segell de qualitat Girona Excel·lent de l'Àrea de Promoció Econòmica, ha reconegut Pere Cornellà, Angelo Corvitto, André Bonnaure i Agustí Ensesa amb el guardó al mestratge gastronòmic. L'acte ha estat presidit per Josep Antoni Frías, diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona en funcions, i ha estat conduït pel periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós.

La Diputació de Girona, mitjançant el segell de qualitat Girona Excel·lent de l'Àrea de Promoció Econòmica, treballa per a la promoció i millora del sector agroalimentari gironí des de l'any 2014. El segell destaca pel procediment de selecció dels productes, en el qual els tastadors són les persones encarregades d'avaluar, mitjançant els tasts a cegues, els productes escollits per lluir el segell Girona Excel·lent. El coneixement i l'experiència d'aquestes persones són valors fonamentals que acrediten la qualitat dels productes gironins.

Fruit d'aquest procés, el valor del coneixement i l'experiència de les persones, la institució ha creat un reconeixement per valorar aquesta tasca. Aquest reconeixement s'atorga a persones que durant anys han dedicat la seva vida personal i professional, mitjançant el seu coneixement i la seva dedicació, a millorar el sector agroalimentari i n'han deixat llegat. Es valora la creació i la innovació del producte, la formació i la professionalització dels equips i, sobretot, la difusió d'aquest coneixement, la qual cosa fa que altres professionals assoleixin també resultats excel·lents.

Així, la Diputació de Girona vol reconèixer, amb el guardó al mestratge gastronòmic, l'aportació realitzada per aquests gironins, que han contribuït a la millora del sector empresarial agroalimentari gironí amb el seu coneixement.

El diputat de Promoció Econòmica en funcions, Josep Antoni Frías, ha destacat en el seu parlament que, «durant aquests darrers quatre anys, la Diputació de Girona ha treballat per fer créixer el segell Girona Excel·lent i transformar-lo en un segell d'identitat dels productes gironins, del territori, de la gastronomia i de la gent».



Premiats d'enguany

Pere Cornellà

Per la seva contribució a transformar i millorar el sector dels torradors de cafè, impulsant la formació de baristes. Per haver associat la formació i la innovació al producte i la professionalització d'aquesta figura. Va organitzar els primers concursos de baristes i de nous sistemes de realització de cafè.Director general de Cafès Cornellà, empresa fundada el 1920 per Narcís i Pere Cornellà.

Angelo Corvitto

Per què, com a mestre gelater, ha divulgat el món del gelat a casa nostra i des de casa nostra al món de l'alta cuina, a banda de transformar el món dels gelats, formant i inventant o creant-ne de nous, amb nous conceptes i sabors, i de fer-ho arribar a tots els restaurants gironins.

Gelater des del 1985 a Torroella de Montgrí.

André Bonnaure

Per haver revelat els secrets de l'ànec i del foie-gras a moltes empreses i cuiners. Des de Girona, on es va establir fa més de dues dècades, la seva empresa va ser la primera que es va dedicar a aquest producte en el nostre país. Cuiner occità que té dues obres de referència sobre la cultura de l'ànec reconegudes mundialment: Foie-gras i El llibre de l'ànec.

Agustí Ensesa

Per haver ensenyat a tastar vins a milers de consumidors i per haver format centenars de sommeliers, creant l'Escola de Tastavins del Gironès. Aquest mestre cellerer també destaca per ser un dels grans defensors i promotors dels vins de la DO Empordà, per la qual cosa va crear el Giroví, que després ha estat un concurs d'abast nacional obert a tots els vins catalans. Majorista de vins i professor de tastavins i sommeliers.



Tercera edició del llibre-catàleg de Girona Excel·lent

Durant l'acte d'avui s'ha presentat la tercera edició del nou llibre-catàleg de Girona Excel·lent, on es destaca la figura dels tastadors. Els tastadors són les persones encarregades d'avaluar, mitjançant els tasts a cegues, els productes escollits per lluir el segell Girona Excel·lent. El coneixement i l'experiència d'aquestes persones determinen la qualitat i el nivell dels productes.

En aquesta tercera edició (2018-2019) hi ha un total de 73 productes i 46 empreses diferents amb el segell Girona Excel·lent, nascut per impulsar, fomentar i difondre en l'àmbit estatal i internacional els productes agroalimentaris gironins de la més alta qualitat elaborats al 100 % a les comarques gironines.



Girona Excel·lent

Girona Excel·lent va néixer el 2014 amb caràcter biennal de la mà de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç per ressaltar l'excel·lència gastronòmica de les comarques gironines. Des de la primera edició, 2014-2015, tots els productes han estat seleccionats mitjançant tasts a cegues per especialistes de tots els àmbits de la gastronomia, la cuina, la recerca i la producció agroalimentàries. És per això que, amb tres edicions, el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent ha assolit un gran reconeixement entre el sector productiu de qualitat.

Dels productes que figuren a la llista, dos ho són de ple dret des de la primera edició: Les pomes de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona i els fesols de la Denominació d'Origen Protegida Fesols de Santa Pau.

Els altres van ser escollits entre els mesos de maig i juny de 2018, en un tast a cegues per cada família de productes seleccionats: aigües minerals, anxoves, arròs, begudes locals, cafès, conserves, embotits, foie, galetes, lactis, olis d'oliva i vins.

Cada tast ha tingut un jurat de cinc membres, que es van reunir en cinc escenaris: Aula Gastronòmica de l'Empordà; Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona; IRTA-Monells; FoodLab, de Riudellots de la Selva, i Domus Sent Soví, d'Hostalric.