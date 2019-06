El maig es tanca amb 6.719 aturats a l'Alt Empordà, 450 menys que a l'abril

La xifra d'aturats a l'Alt Empordà s'ha situat en 6.719 persones al mes de maig, segons un informe publicat per l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada suposa una disminució de 450 persones respecte al nombre de desocupats del mes d'abril.

Per municipis, aquells on hi ha registrats més treballadors a l'atur són: Figueres, amb 3.116 persones sense feina; Roses, amb 823; Castelló d'Empúries, amb 555; l'Escala, amb 358; Vilafant, amb 216; la Jonquera, amb 199; i Llançà, amb 181 persones sense feina. Tot i ser els municipis amb més aturats, tots ells han aconseguit reduir la xifra de persones sense feina respecte al mes anterior.

A l'altra banda, s'hi situen els municipis de l'Alt Empordà amb menys aturats, que són: Siurana i Vilaür, amb dos aturats; Vilamaniscle, amb tres; Palau de Santa Eulàlia, amb quatre; Boadella i les Escaules, Rabós, Riumors i Vilanant, amb cinc; i Mollet de Peralada i Pedret i Marzà, amb sis persones sense feina.



Rècord històric a Girona

Girona ha assolit el rècord d'afiliació a la Seguretat Social en un mes de maig, des del 2008. El maig es va tancar amb 334.921 persones afiliades, el que suposa la millor xifra abans de la temporada d'estiu des de l'inici de la crisi. A més, l'atur registrat a les comarques gironines va tancar el maig amb 1.700 aturats menys fins als 33.411, una reducció del 4,84% respecte a l'abril.