El Tribunal Suprem confirma la multa de 22,5 MEUR a Repsol per pactar preus del carburant

El Tribunal Suprem ha confirmat la sanció de 22.590.000 euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Repsol per coordinar-se i intercanviar informació estratègica per fixar els preus del carburant a les seves gasolineres. En una sentència que s'ha publicat aquest dimecres, la Sala Contenciosa Administrativa ha estimat el recurs de l'Advocacia de l'Estat i ha revocat la decisió de l'Audiència Nacional que, en la instància anterior, va anul·lar la multa en considerar que no es podia considerar autora de la infracció a la multinacional energètica quan els fets sancionats van ser comesos una de les seves filials, Repsol Comercial de Productes Petrolífers.

En aquella ocasió, els jutges de l'Audiència Nacional va considerar que la CNMC va vulnerar el principi de personalitat en la resolució sancionadora, que va declarar a Repsol, com a societat matriu, autora i responsable dels acords realitzats materialment per la filial.

En canvi, en la sentència publicada, l'alt tribunal estableix que la constitució espanyola avala sancionar una societat matriu en concepte d'autora de comportaments constitutius d'infraccions de competència materialitzats d'una filial que controli totalment, o en un percentatge proper al 100%, tal com succeeix en aquest cas.

Els magistrats apunten que, si es donen aquestes circumstàncies "la societat ha suplantat i substitueix la voluntat de la filial" i actua com "una unitat de negoci", segons dicta la Llei de Defensa de la Competència.