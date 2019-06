La fira vitivinícola Arrels del Vi guardona els millors vins dels cellers empordanesos

La fira vitivinícola Arrels del Vi, que celebra la seva dotzena edició aquest cap de setmana a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, ja ha escollit els guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2019.

En la categoria de vins blancs, el número u ha estat per El Missatger Selecció 2017, del celler Pujol Cargol, de Masarac; pel que fa als vins rosats, el guanyador ha estat A21 Rosat 2018, del celler Masetplana; en qüestió de negres, el que s'ha considerat més bo és el Bruel de l'Estany 2015, de Cellers d'en Guilla; finalment, d'entre els vins dolços, el preferit ha estat Torre de Capmany Garnatxa de l'Empordà, del celler Pere Guardiola.

Tast a cegues previ



Els vins guanyadors s'han establert després d'un tast a cegues en què van participar 18 experimentats sommeliers. El tast es va fer el passat 20 de maig al MAC Empúries, i va ser dirigit per Rafel Sabadí, sommelier del Uain Bar&Store, de l'Escala.

L'entrega dels premis es fa oficialment aquest dimecres 5 de juny a l'Alfolí de la Sal, de la mà de l'alcalde, Víctor Puga i els organitzadors d'Arrels del Vi: Dominic Abernethy, Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects.

28 cellers empordanesos

Durant el dissabte 8 i el diumenge 9 de juny, la Fira durà a 28 cellers de la DO Empordà i un celler convidat del Rosselló. El públic assistent podrà gaudir d'un tast obert en copa Riedel de més de 100 referències de vi d'alta gamma en un entorn excepcional.

El format de l'esdeveniment permet conèixer de primera mà els propietaris i enòlegs dels cellers empordanesos i comprar a preu de celler els excel·lents vins de qualitat i amb personalitat pròpia de la DO Empordà. En aquesta línia, Tess Oriol diu: «Tot és gràcies al públic d'Arrels del Vi, que repeteix i recomana. Ells són veritables amants de la DO Empordà, de la cultura del vi, gaudeixen dels tastos, de les explicacions i dels descobriments que fan a la fira. Oferim un format professional obert a tothom i ens ho valoren molt.» A això, Dominic Abernethy explica que: «Ja fa dotze anys que vam apostar pels vins de la DO Empordà amb Arrels del Vi, i no ens vam equivocar. Any rere any, els cellers empordanesos treballen per oferir vins de qualitat amb personalitat pròpia i l'esforç ha donat excel·lents fruits; per exemple, en cinc anys s'ha doblat el nombre de vins de l'Empordà que assoleixen l'excel·lència a la prestigiosa Guia Peñín.»

La Fira Arrels del Vi seguirà el proper 15 de juny al Palau Robert de Barcelona, amb la presència de 24 cellers empordanesos convidats. La fira és la tercera vegada que viatja a la capital catalana per mostrar la qualitat del vi empordanès.