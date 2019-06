L'aeroport de Girona estrena aerolínia i augmenta les freqüències amb Rússia

L'Aeroport de Girona-Costa Brava augmenta les freqüències de vols amb Rússia i incorporarà una nova companyia: Ural Airlines. Es tracta d'una aerolínia russa que operarà amb vols xàrter durant la temporada d'estiu. Oferirà 14.960 seients repartits en 68 vols en total que connectaran Girona amb l'aeroport de Domodedovo de Moscou. Per altra banda, Pobeda Airlines tindrà vuit moviments a la setmana quatre dies a la setmana amb l'aeroport Moscou-Vnukovo. Amb aquesta aposta de cara a l'estiu, Pobeda es manté com a la cinquena aerolínia amb més presència a la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva). Per últim, Norwind Airlines connectarà amb Moscou-Sheremetyevo des d'aquest juny fins el 24 d'octubre. En total hi haurà nou vols setmanals en tres aeroports diferents de Moscou.

Aquest estiu l'afluència del turisme rus a la Costa Brava podria ser major a causa de l'aposta de tres aerolínies d'aquesta nacionalitat a l'Aeroport Girona-Costa Brava durant la temporada d'estiu. De fet, el nombre de freqüències amb la Federació Russa comptarà amb nou vols a la setmana a tres aeroports diferents de Moscou.

Part d'aquest augment prové de la nova aerolínia que s'estrenarà aquest estiu a la terminal gironina: Ural Airlines. Aquest estiu oferirà 14.960 seients que connectaran Girona amb l'aeroport de Domodedovo de Moscou. Es tracta de 68 vols xàrter que estan programats fins al 28 de setembre en quatre moviments repartits entre els dimecres i els dissabtes.

Per altra banda, Norwind Airlines connectarà Girona amb Moscou-Sheremetyevo els dijous i els diumenges. Hi haurà 18.480 seients en 84 vols i allargarà la temporada fins al 24 octubre.

Pobeda Airlines també reforça els vols durant els mesos d'estiu amb l'aeroport de Moscou-Vnukovo i serà la companyia amb el major nombre de vols en connexió amb la Federació Russa amb 41.958 seients dividits en 222 operacions. Aquesta temporada d'hivern, Pobeda tan sols tenia sis vols setmanals que ha mantingut durant els primers mesos de la temporada d'estiu. Els vols de Pobeda seran els dilluns, dimecres, divendres i diumenge fins el 25 d'octubre.

Amb aquesta aposta pel turisme rus, Pobeda es manté com la cinquena aerolínia amb més capacitat dins de l'Aeroport Girona-Costa Brava tan a nivell d'operacions com a nivell de butaques que ofereix. De fet, durant aquest hivern s'ha convertit en la segona aerolínia amb més passatgers, després de Ryanair. A més, el turista rus ha estat la nacionalitat que més ha trepitjat l'aeroport gironí durant molts mesos de la temporada d'hivern.

L'Aeroport de Girona-Costa Brava comptarà amb 10.000 operacions comercials durant l'estiu i oferirà més d'1,9 milions de seients entre els mesos d'abril i octubre.