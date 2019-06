Palamós i Sant Feliu renoven la Cambra de Comerç mentre Figueres s'ho mira de lluny

Els empresaris Pol Fages i Eduard Bosch s'han convertit aquest divendres en els nous presidents de les Cambres de Comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Les seves han estat les úniques candidatures que s'han presentat al càrrec. Mentrestant, des de Figueres, la segona ciutat més poblada de la demarcació de Girona, continua sense tenir Cambra de Comerç pròpia ni hi ha indicis de poder-la tenir en un futur pròxim.

Aquest fet, que serveix de baròmetre per a valorar el potencial econòmic de cada territori i la implicació del seu sector empresarial en la potenciació del mateix, segueix arrossegant-se des de fa anys. La possibilitat que Figueres tingués Cambra de Comerç és va posar damunt la taula en temps de José Montilla com a ministre d'Indústria del govern del president socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en el període 2004-2006.

L'aleshores ministre, que després accediria a la presidència de la Generalitat, va recolzar aquesta pretensió en un acte celebrat a l'Hotel Travé de Figueres quan Joan Armangué era alcalde de la capital empordanesa. Armangué va fer nombroses gestions per a desencallar el tema, però va topar de ple amb la falta d'implicació del sector. Figueres i l'Alt Empordà han continuat depenent de la Cambra de Comerç de Girona.



Els nous presidents de Palamós i Sant Feliu

Pol Fages, gerent de l'empresa Turismon Travel, s'ha marcat com a eixos de mandat facilitar l'emprenedoria, crear una comissió de navegació i buscar projectes europeus per millorar la competitivitat de les empreses. Per la seva banda, Eduard Bosch, gerent de l'empresa cassanenca de maquinària Mainali, es fixa apropar la cambra a les empreses del territori, ajudar les pimes a internacionalitzar-se i impulsar les noves tecnologies, segons ACN. Els nous presidents relleven en el càrrec Xavier Ribera i Joan Puig, que tanquen un mandat de nou anys marcat pel retard en les eleccions, i que continuaran ara com a membres del comitè executiu.