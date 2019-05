FotoDUN, una app per a enviar fotografies geoetiquetades al Departament d'Agricultura

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició d'agricultors i ramaders l'aplicació mòbil FotoDUN.

Aquesta actuació es situa en un context de perspectives de canvis, obrint una nova via de comunicació entre l'administració i el ciutadà que s'inicia en el sistema de control dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).

La Comissió Europea ha adaptat la normativa Comunitària per tal d'obtenir beneficis amb l'ús de les tecnologies, entre les quals destaquen les imatges del satèl·lit Sentinel-2 i l'aportació de fotografies geoetiquetades per part dels agricultors com a prova de control.

Les fotografies realitzades amb els mòbils s'envien al DARP directament i contenen el posicionament (amb una precisió mínima requerida), la data i altres paràmetres que les identifiquen. La APP permet treballar amb mode "offline".

Avantatges pels agricultors:

Estalviar-se inspeccions

Evitar possibles penalitzacions

Relacionar-se amb l'administració de forma més eficient i col·laborativa



Per a què es pot utilitzar?

Per a l'enviament de fotos com a suport d'una sol·licitud de canvi d'ús al SIGPAC

Per justificar el compliment dels compromisos agroambientals

Per a la identificació de cultius

Per altres requeriments del DARP (monitoratge, ajuts reestructuració de vinya, condicionalitat, entre d'altres).



El desenvolupament d'aquesta APP és el resultat de la experiència prèvia realitzada al 2018 en la que es van rebre al DARP unes 2.000 fotografies geoetiquetades que es van utilitzar per agilitzar, i com una prova de suport, per la resolució de les sol·licituds de modificació SIGPAC2018. Enguany, amb la nova APP, s'amplien les finalitats.