Més de 40 llocs de treball per a cobrir a Girona aquesta setmana ¿T'apuntes al #Repte de trobar feina?

#jotrobofeina és el repte a desafiar a hores d'ara, perquè la nostra meta és trobar feina per a tu. Fuster per a vaixells, Mecànics, Soldadors, Cuiners, personal per a botiga i magatzem de recanvis, ..., així fins a 40 més d'ofertes d'ocupació a Girona 'Inscriu-te i passa-ho !!





. Girbau Boats, empresa dedicada a la construcció d'embarcacions disposa de vacant al departament de fusteria. Es precisa de fuster ebenista per a cobrir la plaça. Retribució en funció de vàlua. Més info a. Comercial Nonó, empresa consolidada dins de el sector de la bena, Manteniment i Reparació de carretons elevadors, i amb taller a Girona, a prop mecànic per incorporar a l'equip. Més info a oferta d'ocupació Mecànic a Girona . Tècnica de Vehicles Industrials Girona precisa mecànic, soldador, carrosser, muntador per a vendes i reparació de vehicles industrials i serveis d'enginyeria. Més info a oferta d'ocupació Soldador / Mecànic / Carrosser a Girona . Tens experiència en Hostaleria i estàs a la recerca activa d'ocupació? Busquen cuiners / es i cambrers / es que hagin treballat en el sector. Es requereix bona actitud i gestió de l'estrès, capacitat de resolució de conflictes. Valorable idiomes: Anglès i Francès. Experiència en el sector. Més info a oferta d'ocupació cuiner/a i/o Cambrer/a a Girona . Casa rural situada a 10 minuts de Figueres requereix incorporar una persona que estigui càrrec de la cuina durant els mesos de juliol i agost. Les seves funcions seran: elaborar menús diaris (sopars), realitzar les comandes i controlar l'inventari, preparar i cuinar els plats. Responsable de l'ordre i neteja de les instal·lacions de la cuina. Més info a oferta d'ocupació Cuiner/a a Girona

Tècnic Superior PRL. Important indústria necessita incorporar a un / a tècnic / a de prevenció de riscos laborals a Olot. Les seves funcions, en dependència del Responsable de Prevenció de Riscos Laborals, serà dur a terme les actuacions necessàries dins el SPP, realització d'avaluacions de riscos, plans preventius, planificació preventiva, etc. Més info a oferta d'ocupació Tècnic Superior PRL a Girona





Distribuciones Boadella , concessionari oficial de les marques: Man, Manitou, Hitachi, Komatsu, Haulotte i Isuzu, selecciona els següents candidats:Hitachi O.P. Concessionaria oficial de màquines exavadores marcha Hitachi, selecciona recanvista pel Departament de recanvis. Ubicaciò de recanvis al magatzem, gestió de documentació, realització i entrada d' albarans, control i ordre del magatzem, entregues i recollides de rencavis, ... Més info a oferta de empleo Recanvista Concessionari a Girona