El 55% dels centres educatius gironins participen en la 7a edició del programa d'Educació Financera

La setena edició programa d'Educació Financera a les Escoles (EFEC), impulsat per l'Institut d'Estudis Financers (IEF) juntament amb els departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha tancat amb la participació de 59 centres escolars de la demarcació de Girona, cosa que suposa el 55% dels centres educatius de la demarcació de Girona, arribant així, per primer cop, a més de la meitat dels centres gironins. Al llarg de l'edició d'enguany s'han celebrat un total de 390 tallers impartits per voluntaris de les entitats col·laboradores del programa a alumnes de 4t d'ESO a la demarcació de Girona.

Aquestes dades s'han fet públiques avui al llarg de l'acte de cloenda de la setena edició del programa a la demarcació de Girona, celebrat a l'Auditori Josep Irla de Girona. L'acte, conduit per la periodista Mercè Sivina, ha estat inaugurat pel director general de l'Institut d'Estudis Financers, Josep Soler, el qual ha volgut remarcar que EFEC ha esdevingut un programa model a nivell europeu en educació financera i ha reivindicat la formació que l'IEF realitza als professors i l'alt nivell dels professionals voluntaris dels tallers.

A l'acte de cloenda també hi ha participat el director territorial a Girona de l'Agència Tributària de Catalunya, el qual ha considerat que els tallers desenvolupats pel programa permeten conscienciar els joves de la importància dels impostos i canviar la percepció social del frau. A continuació han intervingut representants de les entitats col·laboradores del programa. Salvador Guiral, director de zona a Girona del Banc Santander, ha remarcat que el programa demostra que la col·laboració públic-privada permet que projectes com EFEC puguin seguir creixent i consolidant-se any a any. Al seu torn, la Directora de banca d'empreses a Girona del BBVA, Natàlia Sanahuja, ha advocat per apostar per la generació de coneixement per apoderar els joves. Banc Sabadell ha estat representat a l'acte per Pere Casas, director regional a Girona sud de l'entitat, el qual ha reivindicat la tasca realitzada pels voluntaris i voluntàries que han esdevingut "el motor" del programa. Finalment, ha intervingut el director d'àrea de negoci a Girona de Caixabank, Josep Maria González, que ha mostrat el compromís dels voluntaris de seguir treballant per apropar coneixements bàsics en finances als joves.

A continuació s'ha dut a terme el lliurament del quart concurs d'infografies del programa que ha estat lliurat a Anna Solà, professora de Mriam Belmonte, alumne de l'Institut Riudaura i finalista del premi a Girona. Tot seguit ha estat el torn dels voluntaris. Ramon Pastoret ha remarcat "l'alt interès" pel programa per part dels alumnes d'EFEC Adults. També ha intervingut Fina Soler, voluntària del programa, la qual ha reivindicat la capacitat del programa per ensenyar als alumnes conceptes "que majoritàriament desconeixen".

A la darrera part de l'acte hi ha participat representants dels centres escolars. En aquest sentit, han intervingut Francesc Simón, director de l'Institut Vallvera, Esther Garcia, coordinadora GES del centre de formació d'adults de Sant Feliu de Guíxols i Xavier Otero, director de l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric, els quals han reivindicat la importància del programa i han recalcat "l'adaptabilitat" dels tallers i els voluntaris a les necessitats dels alumnes.

Finalment, s'ha realitzat l'entrega de diplomes als voluntaris i els centres educatius participants i s'ha dut a terme la cloenda de l'acte, a càrrec del director dels Serveis territorials d'Educació de Girona, Martí Fonalleras i el Director general de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Sánchez. Fonalleras ha reivindicat la necessitat d'adquirir "coneixements econòmics i financers" per part dels joves i ha advocat per millorar la "gestió econòmica" de tota la societat, tot afegint que des del departament d'Ensenyament de la Generalitat "seguiran treballant" per a que així sigui. Finalment, Josep Maria Sánchez ha identificat en "el coneixement dels voluntaris" que participen en el programa un dels punts forts del programa perquè permet compartir coneixements i experiències entre professionals i alumnes.

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit de l'Estat més rellevants i per la Generalitat de Catalunya, per afavorir la competitivitat, l'eficiència i la internacionalització del sector financer, així com la promoció de noves iniciatives.