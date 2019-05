Tots els materials per al vostre habitatge a Gironella Grup Gamma a Vilatenim i Roses

Gironella és un nom de referència a l'Alt Empordà en el subministrament de materials per a la construcció des del 1975, quan l'empresa va ser fundada per Pere Gironella. Amb establiments a Figueres i Roses, Gironella distribueix tota classe de productes i equipaments que fan possible la construcció d'un habitatge, des dels fonaments fins als acabats finals.



Ampli assortit

Com a membre del Grup Gamma, l'empresa disposa d'un ampli assortit de banys i complements, materials de construcció i eines, paviments i revestiments, cuines i electrodomèstics. L'empresa us pot preparar un pressupost a mida de les vostres necessitats i possibilitats, amb l'assessorament tècnic necessari.

Gironella ha estrenat recentment un nou espai expositiu a la seva seu de Vilatenim, a tocar la carretera de Roses, com a conseqüència de les obres de desdoblament de la C-260. Aquest espai ofereix un bon assortit de productes que us poden ser útils per a la reforma o construcció de la vostra llar. Gironella Grup Gamma també té un magatzem de distribució a la zona de Santa Margarida, a Roses.



Gironella Grup Gamma