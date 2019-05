ConstruEmpordà, un referent de garantia per a les llars

Una casa acabada i una cuina projectada per l'empresa empordanesa.

ConstruEmpordà és una empresa consolidada a la comarca, formada per un gran equip de professionals dedicats a millorar, reformar, reconstruir i construir qualsevol habitatge, local o negoci. La seva complicitat amb els companys de gremi fa que actualment disposin de pintors, guixaires, fusters, ferrers, dissenyadors, interioristes, excavadors, marbristes i un gran ventall de professionals per estudiar i executar cada projecte.

Tot i que els emprenedors que gestionen ConstruEmpordà són joves, amb Adam Carmona al capdavant, disposen d'una gran experiència en aquest àmbit, ja que són la segona generació familiar que segueix aquest camí. Adam està relacionat amb la construcció des de l'any 1995 i té un llarg recorregut en aquest ofici. Actualment, l'empresa, especialitzada en tot el que engloba la construcció, està fent reformes i obres noves en diversos punts de la demarcació, treballant tant per a promotors, com per a particulars i empreses.

Una cuina projectada per l'empresa de Bàscara

«Cada obra és diferent i cada una requereix el temps d'estudi necessari», diu Adam. Si necessiteu reformar el vostre habitatge o negoci, no dubteu que amb ConstruEmpordà trobareu una solució «amb preus assequibles, polidesa i grans resultats».



