Cat Ceràmic aporta qualitat i disseny a la vostra llar

Tot comença amb un diàleg. Definir la vostra reforma, materials, colors, esbossos i la valoració final. A Cat Ceràmic són especialistes a adaptar-se a les vostres necessitats i al vostre pressupost sense deixar de banda la qualitat i l'excel·lència en el treball. Aquesta empresa figuerenca de reformes integrals es troba al polígon industrial del nucli de Vilatenim i fa més de 30 anys que està en el sector de la construcció reinventant-se i adaptant-se constantment per oferir sempre els millors productes i serveis.



Reformes integrals

Canviar completament el disseny del vostre bany, renovar les canonades velles, desguassos i instal·lacions elèctriques o modificar la distribució i l'espai de la cuina, a Cat Ceràmic fan tot el que necessiteu per tenir una llar estèticament agradable i funcionalment pràctica. Cat Ceràmic crea treballs totalment personalitzats, s'adapten al vostre estil personal i a totes les particularitats concretes que vulgueu, combinant tota classe de formes, materials, colors i funcions, i així aconsegueixen satisfer les demandes de tots els seus clients.

L'empresa sempre ofereix el millor preu i servei i estan disposats a fer el pressupost que calgui totalment gratuït i sense cap compromís.

Les vostres propostes i idees es lliguen a la perfecció amb les recomanacions i l'experiència d'un equip de professionals especialitzats en el sector de les reformes integrals, que aconseguiran trobar la millor solució per a les vostres demandes i necessitats que voleu a casa vostra.

Entre tots els serveis de reforma i rehabilitació que ofereixen, destaquen el subministrament i la col·locació de ceràmica, revestiments, columnes d'hidromassatge, sanitaris i sostres de guix.



Constant evolució

Més de tres dècades els avalen en el sector de la construcció, en l'especialitat de renovació de banys i rehabilitació de cuines.

A Cat Ceràmic, però, són conscients que ha existit un canvi en la percepció i presa de decisions del client respecte a uns anys enrere. L'efecte es produeix després d'una etapa de canvis, ajustaments i variacions en l'economia del consum que han portat, tant al sector serveis en general com al consumidor en concret, a noves dimensions i realitats que s'han de tenir en compte per adaptar el negoci. El reajustament de preus i la demanda de transparència i contrast pressupostari per part del consumidor, ha obligat a moltes empreses, com és el cas de Cat Ceràmic, a reinventar la seva gestió.

El volum de compres i vendes d'aquesta empresa de reformes integrals, que implica també exposicions a França i a Figueres, els permet obtenir sempre els millors preus del mercat.



