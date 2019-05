«A Aluroses intentem oferir la més alta qualitat a preus molt assequibles»

Entrevista amb Antonio López, gerent d'Aluroses, empresa especialitzada en sistemes d'alumini i pladur, ubicada a Roses.

Quins serveis ofereix Aluroses?

En Aluroses fem tota mena de muntatges d'alumini, finestres, portes, mosquiteres, balconeres, tancaments, etc. I també instal·lacions de pladur, sostres desmuntables i tendals.

En què es diferencia Aluroses d'altres fusteries d'alumini?

Intentem oferir la més alta qualitat a preus molt assequibles, de fet el nostre lema és: «Millorem el seu pressupost sense compromís.

L'empresa, quan va iniciar la seva trajectòria?

Treballem en l'alumini des de 1992, som fabricants i instal·ladors. Fa uns mesos vam obrir un nou local al carrer Francesc Macià, 58, de Roses. Aquí tenim la nostra exposició, perquè els clients puguin veure in situ les diferents qualitats d'alumini que disposem. Pensa que no és el mateix una balconera de sèrie freda, per exemple, que una amb pont tèrmic o elevable. Al local, poden veure els diferents models i poden comprar i saber quin pressupost s'adapta millor a les seves necessitats

Què acostumen a demanar els clients?

Hi ha de tot, tenim des del client que busca alguna cosa molt econòmica, fins al client que cerca la més alta qualitat... També treballem amb diverses empreses de construcció de Girona i Barcelona. Hem muntat supermercats Consum, promocions d'edificis sencers i clients particulars que només busquen alguna reforma o una millora del seu pis o casa. Els convidem que vinguin a la nostra exposició i vegin els diferents tipus d'alumini que els podem oferir.



ALUROSES