La gamma de portes més gran del país és a la Bisbal amb Àngel Mir

Amb més de 50 anys d'experiència, Angel Mir-Portes Bisbal SL disposa de la gamma més gran del país de portes residencials, industrials i equipaments logístics.

Funcionalitat, fiabilitat i rendibilitat són els signes distintius dels seus productes. De fet, a Angel Mir cada porta és única i està dissenyada per satisfer les particularitats de cada client.

Dins de la gamma de portes de garatge, portes exteriors per a cases i tanques de jardí per a habitatges particulars o comunitats de veïns, enguany Angel Mir promociona les noves línies de portes de garatge seccionals amb nous acabats i decoracions, dissenys innovadors, elegants i autèntics que atrauran totes les mirades. Totes les opcions disponibles presenten grans avantatges pel que fa a l'aïllament, la facilitat d'ús i seguretat, i també la possibilitat d'incorporar una porta per a vianants a joc, espiells, finestres o reixetes de ventilació.

L'empresa proporciona servei tècnic i atenció personalitzada en tot moment, així com contractes de manteniment preventiu a tots els clients. Disposa d'un showroom a les seves instal·lacions on s'exposen diversos models de portes, compta amb més de 200 professionals a tot el país, i té cobertura internacional a través de distribuïdors situats en diversos països del món.



ÀNGEL MIR