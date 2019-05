Costa Brava Associació Immobiliària crea sinèrgies per donar facilitats als clients

Associats de CBRAI en una formació interna per millorar el servei als clients.

L'agrupació empresarial CBRAI (Costa Brava Associació Immobiliària) va néixer l'any 2012 amb l'objectiu d'oferir un servei de primera qualitat, per ajudar a créixer el sector. Des de la seva creació, l'entitat ha anat creixent en nombre d'associats fins a arribar als vint-i-nou que són avui dia.

Per una banda, el treball en xarxa ha ajudat els associats a superar la crisi, ja que han pogut diversificar la seva oferta i oferir un servei amb més qualitat a tots els seus clients. D'altra banda, l'associació disposa un pla de formació contínua que ofereix als seus membres i que permet que estiguin formats en diferents àmbits com el jurídic i comercial entre molts altres.

El servei més rellevant que ofereix CBRAI és la venda multiexclusiva, un sistema de venda immobiliària que aporta comoditat, rapidesa en la gestió i la seguretat al venedor i també al comprador. La multiexclusicitat significa que un propietari no posa a la venda un producte –casa, terreny, pis, local, apartament...– de forma individual en una única agència immobiliària, sinó que ho fa en una xarxa comercial composta per les més de vint agències que integren l'associació.

Aquest sistema col·laboratiu entre empreses va sorgir als Estats Units amb el nom de Miltiple Listing Services (MLS), està considerat com el canal de promoció i venda d'immobles més important que hi ha.

CBRAI té 480 productes exposats al web www.cbrai.com. Aquest aparador virtual disposa d'habitatges, aparcaments, estudis o amarratges, entre altres. El portal s'actualitza de forma regular, en funció de les vendes que es produeixen i els nous productes que s'incorporen al mercat immobiliari.

Aquest sistema de treballar suposa un benefici per als agents immobiliaris, ja que tenen molts més productes immobiliaris per oferir. Per als clients, també és un avantatge, ja que els preus estan sobre la base del mercat immobiliari actual.

El fet d'estar associats i d'impulsar aquesta aposta comercial els aporta avantatges: l'estalvi de temps i esforços que ha de dedicar un client a posar a la venda un immoble o a comprar una propietat; transparència i acompanyament en el procés; serveis jurídics inclosos en els honoraris dels professionals AICAT; assessorament financer i informació fiscal precisa; control de tots els documents necessaris per a una compravenda, i servei postvenda, entre molts altres.

En defiinitiva, amb una única firma, el client obté els beneficis de vint-i-nou agències immobiliàries i el seu producte es promociona en una xarxa comercial.