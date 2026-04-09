Recepta
Cigrons amb bacallà: un recepta tradicional de l'àvia, fàcil i casolana
Aquest guisat és una d'aquelles receptes de sempre que triomfen per la seva senzillesa, el seu sabor i el seu caràcter casolà
Els cigrons amb bacallà són una de les receptes més emblemàtiques de la cuina tradicional mediterrània. Es tracta d'un plat de cullera complet, econòmic i reconfortant, ideal tant per als dies de fred com per recuperar els sabors de la cuina de l'àvia. Amb pocs ingredients i una elaboració ben senzilla, aquest guisat combina la textura melosa dels cigrons amb el gust intens del bacallà dessalat. El resultat és una recepta casolana, nutritiva i plena d'aroma que continua conquistant generació rere generació.
Ingredients
- 400 grams de cigrons cuits
- 250 grams de bacallà dessalat
- 1 ceba
- 2 alls
- 1 tomata ratllada
- 1 cullerada de pebre vermell dolç
- 1 culleradeta de comí molt
- 1 cullerada petita de farina
- Oli d'oliva verge extra
- 2 ous cuits
Elaboració
Per preparar aquests cigrons amb bacallà com els feia l'àvia, el primer pas és elaborar un bon sofregit. Peleu la ceba i els alls, piqueu-los ben fins i poseu-los a coure en una olla amb un raig d'oli d'oliva verge extra a foc suau fins que comencin a daurar-se.
Quan les verdures siguin ben tendres, afegiu-hi la farina, el pebre vermell dolç, la tomata ratllada i el comí. Remeneu-ho bé perquè els ingredients s'integrin i deixeu-ho coure uns cinc minuts, fins que el sofregit agafi cos i aroma.
A continuació, incorporeu els cigrons cuits i el bacallà esmicolat. Remeneu-ho amb cura perquè el peix no es desfaci massa i quedi ben repartit dins el guisat.
Cobriu-ho amb aigua i deixeu-ho coure a foc mitjà durant uns 20 minuts. D'aquesta manera, els sabors s'unificaran i el brou quedarà més gustós i lleugerament espès.
A l'hora de servir, repartiu el guisat casolà als plats i coroneu cada ració amb un ou dur tallat. Si voleu enriquir encara més la recepta, també hi podeu afegir mongetes tendres o carxofes cuites.
Consells per fer-la encara més bona
El secret d'aquest plat tradicional és no accelerar el sofregit, ja que és la base del sabor final. També convé incorporar el bacallà al final de la cocció perquè conservi millor la textura i no quedi ressec.
Si voleu una versió més completa, les carxofes i les mongetes tendres hi encaixen molt bé i aporten més matisos al conjunt. A més, podeu ajustar la quantitat d'aigua segons si us agrada un guisat més caldós o més espès.
Per què triomfa aquesta recepta?
Aquesta recepta de cigrons amb bacallà continua sent un clàssic perquè és fàcil de fer, nutritiva i molt saborosa. És una opció excel·lent per a un dinar familiar o per recuperar aquells plats senzills que, amb ingredients humils, ofereixen un resultat extraordinari.
