L’Extrem, esmorzars de forquilla i producte local

El restaurant Extrem de Figueres, situat al carrer Oliva 82-84, és un establiment pels que busquen un tracte proper i una cuina de mercat, casolana i ben elaborada. La seva clientela pot gaudir del restaurant des de l’hora d’esmorzar fins al sopar.

L’extrem ofereix esmorzars de forquilla, les propostes varien segons la temporada i els productes que hi ha al mercat local de la ciutat. El negoci té un menú diari al migdia, que és ideal per a les persones que treballen que no poden anar a casa i també una molt bona opció pels que no tenen temps de cuinar.

Amb la seva combinació de plats tradicionals catalans i innovacions culinàries, aquest restaurant ofereix una experiència única que no deixa indiferent a ningú. Si busqueu un lloc on gaudir d’un àpat excepcional en un entorn encantador, el Restaurant Extrem és la vostra destinació.

Els clients del Restaurant Extrem solen destacar la qualitat dels plats i el servei impecable. Les ressenyes solen ser molt positives, amb molts visitants elogiant la creativitat del xef i l’atenció al detall en cada aspecte de l’experiència gastronòmica. Per reservar podeu trucar al 972 539 683.